Sergio ‘Maravilla’ Martínez peleará por el título mundial IBO contra Etinosa Oliha en noviembre

Sergio “Maravilla” Martínez, excampeón mundial de dos divisiones, logró su objetivo y volverá a luchar por un título mundial. El argentino se enfrentará Etinosa Oliha por el cinturón de peso mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) el 25 de noviembre en Alemania.

En una entrevista con Télam, Maravilla Martínez comentó que había perdido las esperanzas de conseguir una nueva oportunidad por el título, pero lo llamaron para ofrecerle la pelea con el campeón Oliha, que está verbalmente acordada. El argentino indicó que viajará a Madrid para comenzar a prepararse y lograr coronarse nuevamente antes de retirarse.

“El próximo jueves volveré a Madrid para matarme en los entrenamientos. En cuanto al boxeo, esto es lo mejor que me ha pasado en la última década. Estaba con pie y medio fuera del boxeo. Ya no tenía ganas de hacerlo. Ya está, me dije. Todas mis posibilidades de título mundial se habían esfumado y no tenía energía para continuar. Pero hace cuatro días me llamaron y resulta que me ofrecieron una pelea por el título IBO. Ya está acordado verbalmente y eso es maravilloso”, dijo.

Etinosa Oliha venció a Julio Alamos el pasado mes de julio y conquistó el cinturón de la IBO. Foto: Christof Koepsel/Getty Images.

“Dentro del ring nadie es fácil, pero este chico (tiene agujeros). Es muy alto, tiene buen alcance, pero no parece imposible de vencer. Digamos que es un buen oponente para cerrar este capítulo, esta etapa de mi vida… Es un regalo maravilloso”, afirmó.

Cabe destacar que Maravilla Martínez se retiró en 2014 después de sufrir una derrota por nocaut ante Miguel Cotto, pero regresó al cuadrilátero para reanudar su carrera en 2020 y actualmente acumula una racha de seis victorias consecutivas.

Tras 10 años sin pelear en Argentina, Sergio ‘Maravilla’ Martínez, de 48 años, viene de vencer a Jhon Terán por nocaut en el primer round el pasado mes de marzo. El excampeón mundial de peso mediano y superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), cuenta con marca como profesional de 57 victorias (32 nocauts), 3 derrotas y 2 empates.

Por su parte, Etinosa Oliha, de 25 años, es campeón de peso mediano de la IBO y venció al chileno Julio Álamos por decisión unánime en julio. El italiano se mantiene invicto en el deporte después de 18 peleas de las cuales ocho las ha conquistado por la vía del nocaut.

Sigue leyendo:

· Rival de Maravilla Martínez afirma que le ofrecieron $5,000 dólares para perder y luego se retracta (Video)

· Maravilla Martínez noquea en el primer round y se acerca a una nueva pelea por el título mundial (Video)

· “¿Los tenés bien puestos?”: Sergio ‘Maravilla’ Martínez desafió al Chino Maidana a una “pelea de verdad”