Nicola Porcella quiere la nacionalidad mexicana, pero deberá renunciar a otra ¿Cuál será?

Nicola Porcella no para de dar de qué hablar desde que obtuvo el título de segundo finalista de ‘La Casa De Los Famosos México’. En un reciente encuentro con la prensa habló de lo agradecido que está con el país azteca, al punto de querer tener la nacionalidad mexicana.

Nicola explicó a los reporteros que sí le gustaría nacionalizarse en México, pero que no le sería tan sencillo porque tiene otras dos nacionalidades y le explicaron que supuestamente no puede tener tres, por lo que le tocaría renunciar a la peruana o italiana si quiere ser mexicano.

“Lo pedí, busqué, pero tengo dos nacionalidades. Entonces, estaba viendo el tema y me dicen que tres no puedo. Yo quería nacionalizarme por todos los temas que ya me quedo a vivir acá, pero estamos en eso. De repente tengo que abandonar una, porque tengo dos nacionalidades la peruana y la italiana”, dijo Nicola ante las cámaras de diversos programas.

Cuando le consultaron a cuál de sus dos nacionalidades renunciaría señaló que él de nacimiento es peruano y le agradece mucho a Perú, por lo que dejó entrever que la difícil decisión sería entre ser italiano o mexicano.

“Yo soy peruano de corazón, Perú es mi país que me vio nacer, el que me dio las oportunidades siempre, entonces tendríamos que ver…”, comentó.

Nicola Porcella se reunió con Juan Osorio

El deportista también confirmó que ya tuvo su primera reunión con el productor de televisión Juan Osorio para conversar de la telenovela en la que le ofreció trabajar. Sin embargo, no dio detalles de qué papel tendrá, pero aseguró que a él le agradaría comenzar con cualquier personaje, dejando ver que no tiene problemas en no ser protagonista.

“No puedo contar nada, es la primera reunión que tenemos, pero Juan Osorio es de los productores más importantes (…) Es lo que decida el director, yo a Wendy la adoro y lo que decidan yo lo voy a hacer, no tengo problema con eso, al contrario”, dijo.

Asimismo, le consultaron si ha contemplado la posibilidad de abrir un perfil de Onlyfans para compartir contenido para adultos y el famoso descartó tener eso como meta.

