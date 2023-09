Anitta llegó al show “Hoy” con transparencias y coqueteó con Nicola Porcella de LCDLF

La cantante brasileña Anitta se encuentra en México para cantar en algunos lugares y para promocionar su nuevo trabajo “Favela Love Story“, tres canciones que conforman el EP. Fue invitada al “Programa Hoy” de Televisa, donde el exintegrante de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella, pudo conocer a una de las artistas que más admira. ¡Se le hizo a Nicola! Gracias @Anitta 🥰🔥🫶🏻 #AnittaEnHoy @NicolaPorcella pic.twitter.com/RBDwwF0iPY — Programa Hoy (@programa_hoy) August 31, 2023

En ocasiones anteriores, el amigo de la ganadora de LCDLF MX, Wendy Guevara, aquí en también Anitta conoció un día antes en México, había manifestado la admiración que siente hacia la intérprete de “Envolver“. Las conductoras del programa de Televisa le contaron y además, Nicola Porcella, estaba de conductor invitado. Por lo que, finalmente, se pudieron conocer. Y de pronto un día de suerte 😅🥰🔥🫶🏻👩‍❤️‍👨 #AnittaEnHoy pic.twitter.com/x4Aava7dR8— Programa Hoy (@programa_hoy) August 31, 2023

La cantante, quien además, llegó con un mini vestido azul eléctrico de transparencias a medio y lado de arriba abajo, con botas por encima de la rodilla, dejó con la quijada en el suelo a todo el mundo en el set de televisión y por supuesto, a uno de los protagonistas del reality show de Televisa, La Casa de Los Famosos edición México. Así recibimos a @Anitta #anittaEnHoy 🤩🔥 pic.twitter.com/DT4tQlqiiy— Programa Hoy (@programa_hoy) August 31, 2023

Anitta y Nicola Porcella perrearon hasta abajo en “Programa Hoy”

Los presentadores del “Programa Hoy” le preguntaron por sus momentos íntimos, a lo que la cantante respondió: “Bueno yo tengo un montón de canciones que te dan el ritmo, ¿sabes? No que yo no tenga canciones para esto. Pero es que no me gusta escucharme a mí misma. Me recuerda de trabajo y estoy en el momento, en la escena… Te lo paso, es muy bueno. Tiene para horas rápidas, para horas lentas. Para antes, para después, para mientras. ¿Dónde está Nicola? ¿Por qué no está en la piscina? En este momento lo sacaron ¿Por qué no entiendo? En el momento más importante de la mañana, sacan”, dijo bromeando. .@Anitta en busca de @NicolaPorcella para poder utilizar su playlist 😅🔥#AnittaEnHoy pic.twitter.com/XW1IjbK5r2— Programa Hoy (@programa_hoy) August 31, 2023

Además, el ex participante de LCDLF MX y la exestrella brasileña, no pararon de hacerse bromas, bailar y hasta perrear. En pleno set acordaron una salida para verse más tarde. Todo enmarcado por el buen humor de la intérprete de “Used To Be”. ¡Te amamos! Gracias por venir 🥰🥰🫶🏻 @Anitta #AnittaEnHoy pic.twitter.com/QtAGc7SOCv— Programa Hoy (@programa_hoy) August 31, 2023

No solo Nicola Porcella, Wendy Guevara también conoció a Anitta

No solo el presentador y exfubolista peruano tuvo oportunidad de conocer a la estrella mundial, Anitta. La ganadora de La Casa de Los Famosos México, Wendy Guevara, también lo hizo. Recordemos que entre ella y Nicola hay una amistad especial.

Sin embargo, Anitta no supo de Nicola por Wendy precisamente, sino por la producción del show. Le comentaron que es que el fan de ella. En todo caso, la muy divertida triunfadora del reality show no perdió chance de tomarse su respectiva foto con la cantante.

Anitta diciéndole a Wendy que es la reina de México por talentosa, auténtica, amigable 🐝❤️ #WendyGuevara pic.twitter.com/YNZGZiPe5e— Donde esta Wendy?🐝 (@dondeesta_wendy) August 29, 2023

Misma que dijo minutos antes de conocer a Wendy, que está soltera. Esto, negando todo tipo de relación con el modelo italiano Simone Sussina, con el que se le estuvo relacionando después de unas fotos de ellos juntos en la playa. “Soltera y felicísima”, fue la respuesta contundente de Larissa de Macedo Machado, como se llama realmente Anitta. Estou solteira, e felicíssima!

– Anitta no México pic.twitter.com/A4Llh3hYdp— joabyzinho (@joabyzinho) August 29, 2023

