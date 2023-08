Usando pantimedias rojas Anitta anuncia el lanzamiento de su álbum “Favela love story”

Anitta ha hecho arder Instagram con sus más recientes publicaciones. Se trata de una serie de fotos en las que la cantante posa muy sexy en la cama y en la recepción de un hotel, luciendo un outfit en el que destacan sus pantimedias rojas. Todo forma parte de la promoción de su esperado nuevo álbum Favela love story, su primera producción para la compañía Republic/Universal. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

La reguetonera de 30 años (quien tiene más de 64 millones de seguidores en esa red social) también compartió imágenes que la muestran usando un conjunto de minifalda y corset con bordes afelpados y el estampado de un perro; ella tan sólo escribió junto a las fotos la palabra “servicio”.

Anitta también tiene un nuevo sencillo, titulado “Used to be” y que estrenará en breve; mientras tanto, publicó un video en el que aparece con dos bailarinas, lanzando un challenge con la coreografía de la canción. A las pocas horas el clip ya había obtenido más de 674,000 likes. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

