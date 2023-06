Anitta usa bikini mínimo y baila antes ponerle toque latino a la final de la Champions League

La cantante brasileña Anitta volvió a subir las pulsaciones de todos sus fans desde su cuenta de Instagram. Sin miedo a nada realizó todos los movimientos pecaminosos posibles, al tiempo que mostraba su perfecta figura con un bikini Adidas mínimo. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Al ritmo de Dennis, MC Kevin o Chris Tá OK, originarios de Brasil también, Anitta presumió su tatuaje de corazoncito que tiene en la “colita” mientras presumía su mínimo bikini. Todo esto cuando estamos a días que la intérprete de “Envolver” y “Lobby” le ponga el toque latino a la final de UEFA Champions League en Estambul de la mano de Pepsi.

Anitta y el artista de Nigeria, Burna Boy, serán los que cantarán en la final de la Champions League justo antes que el Manchester City y el Inter de Milán se disputen la copa desde el estadio Ataturr en Turquía. Por supuesto, todos están a la espera de ver o parte de sus “challenge” o verla en un atrevido atuendo con la energía que la caracteriza.

Anitta hará historia con la UEFA

Esta es la primera vez que la brasileña y ex romance de Maluma se presentan en la UEFA Champions League. También la primera vez que una sudamericana lo haga. View this post on Instagram A post shared by ANITTA RECIFE-PE 🔱 (@centralanittarecife)

Anitta ha dejado el nombre de los hispanos por todo lo alto. Recordemos que fue la primera brasileña en estar nominada a un Grammy. Además, ha sido reconocida también por MTV, Billboard, Latin Grammy, Latin Billboard. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

En 2016 fue el primer evento masivo internacional televisado. Larissa de Macedo Machado, como realmente se llama, hizo un show en la apertura de los Juegos Olímpicos de 2016. Su muisca mezcla géneros brasileños como la samba, el calipso con el tradicional pop y el muy presente en los últimos años, género urbano.

