En topless, Anitta anuncia colaboración con Savage X Fenty de Rihanna y dice estar soltera

La famosa cantante brasileña Anitta ha dado un emocionante giro en su carrera al convertirse en uno de los nuevos modelos de la línea de ropa interior Savage X Fenty de Rihanna. Pero no solo es modelo, sino que se han asociado en una colaboración, inspirada en la intérprete de "Envolver" y en su sabor latino y caribeño, tal cual como la intérprete de Umbrella.

Rihanna, quien recientemente dio la bienvenida a su segundo hijo con A$AP Rocky, personalmente seleccionó a Anitta para ser parte de su campaña. En las imágenes de la campaña, la brasileña sorprendió en topless, utilizando únicamente su brazo para cubrir su busto y una cadena dorada en él. La pieza de abajo era un bikini de Savage X Fenty con cadenas, que resaltaron el resto de sus atributos.

Anitta posó en una silla rústica y en un escenario de selva tropical. La cuenta de Instagram de Savage X Fenty compartió la emocionante noticia, presentando a Anitta como su nueva socia de marca. “¡Hola, Anitta! Pero seamos simpáticos, no necesita presentación”.

En otro post, añadieron: “¡Presentamos al nuevo socio de marca de #SavageXFenty, @Anitta! La superestrella brasileña está aportando sensualidad a la familia Savage con la nueva Crystal Crush Xtra VIP Box”.

Esta colaboración marca un paso emocionante en la carrera de Anitta, quien ha crecido en los escenarios con su música y ahora expande su influencia al mundo de la moda de la mano de Rihanna. No es un secreto que es amante de la alta costura, pues la hemos visto en inmuebles semanas de la moda y desfiles.

Anitta en un evento de Tiffany & Co. previo a la Met Gala 2023 en Nueva York. Foto: Getty Images.

La línea de ropa interior de Rihanna es famosa por ser diseñada con la mejor calidad para todo tipo de cuerpo. Celebran la diversidad y aplauden la belleza natural.

Anitta asegura estar soltera, ¿y el modelo Simone Susinna?

Larissa de Macedo Machado, como se llama realmente Anitta, hace poco fue la envidia de muchos en redes sociales. Esto, al compartir unas sexis y muy ardientes fotos con el modelo y actor italiano Simone Susinna. Todos creían que estaban en un romance, pero la cantante de Banana y Boys Don’t Cry ha aclarado que no es así.

En una entrevista con el medio brasileño GShow, Anitta dijo que no tenía una relación con Simone Susinna: “No estoy en una relación, estoy soltera. Siempre lo he estado”.

En una entrevista con el medio brasileño GShow, Anitta dijo que no tenía una relación con Simone Susinna: "No estoy en una relación, estoy soltera. Siempre lo he estado".

Durante sus vacaciones de verano, Anitta ha disfrutado del sol, la arena y la playa, y en varias ocasiones se le vio acompañada por el modelo italiano. Sin embargo, las fotografías que circularon no reflejaban una relación sentimental, según la propia Anitta.

Por ahora dice que sigue disfrutando de la vida, de la fiesta y de su nuevo álbum EP "Funk Generation: A Favela Love Story", que tiene tres canciones: "Funk Rave", "Casi Casi" y "Used To Be". No cabe duda que esta artista sigue enfocada en dejar el nombre de la mujer latina por todo lo alto.

