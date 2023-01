Con tanga mínima, Anitta anunció más fechas de su Carnaval Da Anitta

Anitta vuelve a llamar la atención. Su cuerpazo, sexys movimiento y una tanga roja metálica mínima con la que dejó a más de uno botando la baba al hacer sus acostumbrados perreos. Por supuesto también se paseó por el movimiento típico en el piso del Anitta Challenge de Envolver. Pero lo que más emocionó a los fans, es que la brasileña anunció más fechas de Carnaval Da Anitta.

El Carnaval de Anitta, como se llama en español, lo comenzó la brasileña hace más de 5 años atrás. Ahí desfiló con otras artistas e hizo un increíble show. Ante el éxito suscitado repitieron al año siguiente. La presentación del show seguía llamando la atención de todos los presentes. Tangas, mucha piel, samba, más movimientos sexys y mucho color y alegría se convirtieron en la bandera principal del evento. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta) View this post on Instagram A post shared by ENSAIOS DA ANITTA (@ensaiosdaanitta)

Así que, el Carnaval Da Anitta ya es hoy en día uno de los eventos más importantes que ocurre unos días antes de los Carnavales de Río de Janeiro. Además la intérprete de “Gata” y “El Que Espera” lo lleva por varias ciudades para que todos puedan disfrutar de su sensualidad y talento, pero sobre todo le rindan tributo a su cultura. View this post on Instagram A post shared by ENSAIOS DA ANITTA (@ensaiosdaanitta)

Anitta aprovechó su presentación en Sao Paulo para anunciar las siguientes fechas de su Carnaval. Por supuesto, lo hizo en tarima con un tanga pequeña, un brasier a brillos y unas botas hasta la rodillas.

21 de enero Brasilia

28 de enero Recife

29 de enero Rio de Janeiro

11 de febrero Sao Paulo

12 de enero Curitiba View this post on Instagram A post shared by Eʟᴀ sᴇɢᴜᴇ & ʀᴇᴄᴏɴʜᴇᴄᴇ (@loucoporanitta)

Además de la música, Anitta es toda una empresaria. La cantante sacó su propio colonia íntima “Puss* by Anitta”. Mismo que saca y se coloca en pleno concierto delante de sus fans y en todos lados de su cuerpo, incluyendo en su retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La brasileña está nominada a un Grammy en esta edición del 2023 que se llevará a cabo el 5 de febrero en Los Ángeles. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

