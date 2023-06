Cacheteros de Anitta se pierden entre sus encantos después de romper con su mánager

La cantante de pop y género urbano, Anitta, ha vuelto a hacer arder las redes sociales con unos cacheteros mínimos con el que presumía sus tonificadas piernas, retaguardia y belleza latina. A los shorts los acompañó de oros atuendos como un top lleno de peluches miniaturas. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Mismo que no paró de llamar la atención. Sin embargo, es bien conocido que sobre todo los cantantes urbanos andan en la moda de los muñecos como prendas de vestir. Anitta presumió su figura entonces además que con los cacheteros, con un vestido transparente y otro conjunto de crochet blanco.

La intérprete de “Envolver” y “Lobby” se encuentra muy cerca del mar tomándose unos relajados días de descanso, después de haber inaugurado la final de la UEFA Champions League hace unos días. Además, la hazaña de los cacheteros la había hecho días atrás con un twerking de cuclillas.

Esto para anunciar su próximo trabajo “Funky Rave”, con el que Anitta parece planear un nuevo “challenge” de colita. Pero la cosa no solo son éxitos y celebraciones para una estrella de la talla de la cantante.

Anitta se separa de su mánager, Brandon Silverstein

Desde el 2017, Anitta había firmado con la compañía S10 Entertainment. Brandon Silverstein la ayudó posicionar su carrera en los Estados Unidos. En Brasil, su hermano Mauro Machado se había encargado de ella, de hacerla crecer y convertirla en una artista de renombre.

“Trabajar con Brandon fue increíble para mí“, dejó saber Anitta. El representante no respondió o al menos hasta el momento de cierre de esta nota. Tampoco se conoce la causa de la separación. También se supo, según la revista Variety, que la brasileña también abandonó la compañía de relaciones públicas que la representaba en EE.UU. Imagine It Media.

Anitta, Brandon Silverstein y Normani en un evento en Los Ángeles en 2021. FOTO: Matt Winkelmeyer/Getty Images.

Esto la hace romper relaciones también con la publicista en este territorio, Andrea Magorno. Las causas también se desconocen pero, de manera extraoficial, hay rumores que afirman que fue después que Anitta firmara con Universal’s Republic Records hace algunos meses. Esto haría que todo el equipo que la manejaba cambiara muy probablemente también.

