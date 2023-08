Anitta hace un sensual perreo mientras luce un atuendo de pantalones cargo y sostén de vinil

Anitta ha vuelto a subir la temperatura en Instagram, ahora con fotos y videos que la muestran usando un atuendo compuesto por pantalones cargo, guantes transparentes, una tanga y un sostén de vinil unido a un collar con anillos. En el baño ella hizo un sensual perreo al ritmo de su más reciente sencillo “Used to be”.

La bella cantante brasileña obtuvo más de 489,000 likes en esa red social por unas imágenes que la muestran en topless y usando lencería de la firma Savage X Fenty; ella posó en un jardín y en todo momento lució su perfecto bronceado. View this post on Instagram A post shared by Anitta 🎤 (@anitta)

Con su nueva disquera Anitta lleva ya tres sencillos promocionados que han obtenido una gran aceptación por parte de sus fans; en cuanto a “Used to be”, se estrenó hace algunos días, y el espectacular videoclip se acerca a los dos millones de vistas en YouTube.

