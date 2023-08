Wendy Guevara advierte a Sergio Mayer que si no la quiere se lo diga para bloquearlo de WhatsApp

La ganadora de ‘La Casa de Los Famosos México’, Wendy Guevara, y el cuarto finalista, Sergio Mayer, han estado envueltos en una polémica luego de que el actor asegurara que él único amigo que se llevó del reality fue Emilio Osorio, el ‘Halcón’.

Hace unos días, Mayer fue invitado al programa de Maxine Woodside, en el que fue consultado sobre las amistades que hizo estando dentro de la casa, pero especialmente con ‘Team Infierno’, con quienes llegó a la gala final.

“Emilio Osorio, el gran halcón, siempre lo dije es un gran ser humano… Yo creo que es el único amigo que puedo decir, y él lo vio, y lo entendió, porque está muy joven, pero muy maduro. Sin embargo, no deja de ser un niño, pero yo creo que Emilio”, respondió sobre la pregunta que le hicieron de las amistades.

Además de Emilio Osorio, Sergio Mayer parecía haber hecho una buena amistad con Wendy Guevara, Nicola Porcella, Apio Quijano y Poncho de Nigris, incluso habían acordado tatuarse un tridente en símbolo del ‘Team Infierno’ y la amistad que había entre ellos.

Wendy le pide que le avise para bloquearlo de WhatsApp

Luego de las declaraciones del actor, ‘La Perdida’ fue entrevistada por el programa ‘Hoy’ donde fue consultada sobre qué opinaba de lo que había dicho su excompañero.

“Si no me quieren díganme cu***** para bloquearlos del WhatsApp”, dijo entre risas la triunfadora del reality.

Asimismo, aclaró que ella no tiene problemas con ninguno de los exparticipantes, pero que lo que vieron los televidentes fue un reality show, por lo que no espera que Mayer sea su amigo fuera de allí.

“No es a fuerzas que yo tenga que ser amiga de todos. A mi todos me caen muy bien. Pero si Mayer no lo siente así pues no lo puedo obligar, él es dueño de su vida y de sus decisiones”, dijo contundentemente.

Wendy Guevara también aprovechó de desmentir que Sergio Mayer fuera su manager diciendo: “De repente lo estoy viendo porque anda aquí en lo de Televisa, ayudándome en algunas cosas que me pidieron, pero no es mi manager como están diciendo”.

¿Se va de ‘Las Perdidas’?

Guevara antes las cámaras de ‘Hoy’ aseguró seguirá perteneciendo al grupo musical ‘Las Perdidas’ y comentó que ya tienen fechas previstas para presentarse en diversos lugares.

“Yo soy de ‘Las Perdidas’ y voy a seguir siendo de ‘Las Perdidas’. Tenemos fechas juntas y tenemos muchos proyectos juntas, en los antros y diferentes lugares de la Republica”, sentenció.



