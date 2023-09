Huelga de Actores y Guionistas se Amplía a la Industria de Videojuegos

La huelga de actores y guionistas en Estados Unidos continúa sin llegar a su fin; de hecho, está experimentando un crecimiento gradual. Próximamente, esta lucha por los derechos laborales de los creativos estadounidenses podría extenderse a la industria de los videojuegos.

SAG-AFTRA, el sindicato que representa a los actores en Estados Unidos, ha llevado a cabo una votación entre sus miembros para determinar si los actores que trabajan en videojuegos están interesados en unirse a la huelga, ya que se avecina un período de negociación con empresas del sector de los videojuegos.

La presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, expresó en un comunicado: “¡Aquí vamos de nuevo! Ahora nuestro Acuerdo Interactivo (Videojuegos) también está en punto muerto. Una vez más, nos enfrentamos a la avaricia y la falta de respeto por parte de los empresarios. Una vez más, la inteligencia artificial pone en peligro las oportunidades laborales de nuestros miembros. Y una vez más, SAG-AFTRA se enfrenta a la tiranía en nombre de sus miembros”.

El 26 de septiembre darán inicio las negociaciones entre el sindicato y empresas de videojuegos como Activision, Electronic Arts, Disney, Insomniac Games, Epic Games y Take Two.

A continuación, se presenta la lista completa de las compañías mencionadas en el documento: Activision Productions Inc, Blindlight LLC, Disney Character Voices Inc, Electronic Arts Productions Inc, Epic Games, Inc, Formosa Interactive LLC, Insomniac Games Inc, Take Two Productions Inc, VoiceWorks Productions Inc y Warner Bros Games Inc.

Los actores que participan en producciones de videojuegos buscan lograr los mismos incrementos en beneficios que los actores de televisión y cine. Además, buscan protección laboral frente a la inteligencia artificial y descansos obligatorios de 5 minutos por cada hora de trabajo.

Estrellas de Hollywood dan fondos a actores y guionistas en huelga

Los actores y guionistas en huelga han acusado a los estudios de prolongar intencionalmente la huelga hasta el punto de perder sus hogares.

La Fundación SAG-AFTRA, una organización sin fines de lucro con la misión de apoyar a los miembros del sindicato de actores, ha recaudado rápidamente 15 millones de dólares en donaciones, incluyendo aportaciones de 1 millón de dólares de Jennifer López, Ben Affleck, Oprah Winfrey y Julia Roberts en las primeras tres semanas de la huelga de actores.

Además, George y Amal Clooney, Luciana y Matt Damon, Leonardo DiCaprio, Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, Dwayne Johnson, Nicole Kidman, Ryan Reynolds y Blake Lively, Arnold Schwarzenegger y Meryl Streep realizaron donaciones de un millón de dólares cada uno.

Batey, quien utilizó su subvención para pagar el alquiler, la factura de teléfono, la electricidad y otros gastos, es uno de los 2,600 trabajadores de la industria del cine y la televisión a los que el Entertainment Community Fund ha ayudado durante estas huelgas, otorgando un total de 5.4 millones de dólares hasta el 25 de agosto.

Tom Exton, director de iniciativas de mejora en Entertainment Community Fund, mencionó: “Son muchos los trabajadores manuales, encargados del vestuario, maquilladores, carpinteros que construyen los decorados, pintores y electricistas” a quienes han brindado apoyo. Destacó que el fondo ha respaldado a los miembros de la industria durante diversas crisis anteriores, incluida la epidemia de SIDA y la crisis financiera, y continuará recaudando fondos para brindar ayuda según sea necesario.

Bob Beitcher, presidente y director ejecutivo de MPTF, señaló que muchos de los trabajadores peor remunerados en la industria del entretenimiento tienen escasos ahorros o reservas debido a la pandemia. “Están perdiendo sus hogares. Están perdiendo sus autos y camionetas. Están perdiendo su seguro médico”, lamentó Beitcher. “Y es una situación bastante lamentable”.

