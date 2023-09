Natti Natasha deja ver parte de su tanga al modelar unos pantalones cargo

Natti Natasha tiene un cuerpo escultural, y lo dejó ver en su más reciente publicación de Instagram. Se trata de un video en el que aparece modelando un atuendo compuesto por un top lleno de adornos brillantes y unos pantalones cargo, que por lo bajo de su talle dejaron ver parte de su tanga. Ella escribió junto al post el mensaje: “Pa que no nos comparen con nadie 😍😍😍😍♥️♥️♥️ 👸🏻🇵🇪”.

La cantante dominicana obtuvo más de un millón de likes en esa red social por unas fotografías que la muestran antes de un concierto de su amiga Karol G, al que acudió acompañada de su pequeña hija Vida Isabelle. Junto a una imagen que muestra a dos de las más grandes exponentes del reguetón Natti escribió: “Hoy vine a disfrutar de tus logros 👸🏽. Vibrando bonito con una familia que nos regala la vida 💛”. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Natti Natasha actualmente promociona su sencillo “No pare”; el videoclip promocional ha sido todo un éxito en YouTube, donde ha obtenido más de cinco millones de vistas. Ella también mostró a sus fans que se mantiene en forma ejercitándose diariamente, y presumió sus músculos al usar un enterizo de color verde antes de iniciar sus rutinas. View this post on Instagram A post shared by NATTI NATASHA (@nattinatasha)

Sigue leyendo: