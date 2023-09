Ninel Conde posa a bordo de un yate, luciendo un traje de baño de manga larga

Ninel Conde sabe cómo impactar a sus fans, y ahora compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que la muestran a bordo de un yate y paseando por el mar de Miami, luciendo sus curvas al usar un curioso traje de baño estampado y de manga larga. El mensaje con el que acompañó su post fue: “Feliz domingo, mis bombones 💋 Recargando baterías, porque mañana comienza una nueva semana de disciplina 🔥”.

Desliza para ver todas las fotos

El bombón asesino también lució su escultural figura en la playa, bajo los intensos rayos del sol y usando un minibikini con cadenas que le permitió lucir su musculatura y su perfecto bronceado: “Bebés, ¡feliz ombligo de semana! No dejes que nadie borre tu sonrisa ni opaque tu brillo”. ✨ View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ninel acude casi todos los días al gimnasio, y en un video aparece usando un ajustado conjunto deportivo de color naranja mientras realiza varias de sus extenuantes rutinas. Ella se dirigió a sus fans con un mensaje motivacional: “Hazlo como sea, ¡pero cúmplete! Las excusas siempre van a existir e invadir nuestra mente, ¡pero nuestra disciplina debe ganarle a todas ellas! Con objetivos claros mantendrás firme la disciplina. Mis bombones, ¿nos vamos al gym hoy? 0 excusas!” View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Sigue leyendo: