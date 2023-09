Qué debes saber sobre los nuevos picos de hospitalizaciones por Covid en Florida

En los últimos tres veranos se han observado mayores tasas de transmisión de COVID-19 y este año los datos sobre aguas residuales, hospitalizaciones y muertes muestran que Estados Unidos ha visto un aumento en los casos desde hace al menos dos meses.

Según la reseña de Florida Today, los datos de aguas residuales, recopilados por Biobot, muestran que el nivel de COVID encontrado en las muestras de aguas residuales ha tenido una tendencia ascendente desde finales de junio en todo el país.

Aunque la compañía no rastrea los datos estado por estado, Florida está incluida en la región sur, que ha seguido la tendencia nacional excepto por una ligera caída en los datos publicados el miércoles.

De acuerdo con la información de US NEws and World Report, se espera que se implemente un refuerzo actualizado a mediados de septiembre. Aunque la vacuna no apuntará a la variante dominante EG.5, o “eris”, todas las cepas circulantes son descendientes de omicron, lo que debería permitir que la vacuna proteja contra enfermedades graves, dijeron funcionarios de salud.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron 15.067 hospitalizaciones por COVID-19 en todo el país entre el 13 y el 19 de agosto. Eso es un aumento del 18,8% con respecto a la semana anterior.

Si bien no informaron el número específico de muertes atribuidas a COVID, atribuyeron el 1,7% de todas las muertes dentro de los Estados Unidos a COVID , un aumento del 21,4% con respecto a la semana anterior.

En Florida, hubo 2.086 hospitalizaciones por COVID-19 durante el mismo período, un aumento del 9,4% con respecto a la semana anterior. Los CDC también informaron que el 3,4% de todas las muertes dentro del estado se debieron a COVID, un aumento del 21,4% con respecto a la semana anterior.

Las pruebas de Covid ya no son gratuitas

Las pruebas de PCR siguen siendo las más precisas disponibles para el público, pero debido al fin de la emergencia federal en mayo ahora estos test ya no son gratis y no todos los seguros cubren las pruebas de COVID.

Algunas ubicaciones de Walgreens tienen una prueba de PCR a domicilio gratuita a través de Labcorp que no requiere seguro. Puedes comprobar si tu Walgreens ofrece estas pruebas visitando su sitio web. Las pruebas rápidas están disponibles para comprar en algunas tiendas de comestibles y farmacias.

Sin embargo, las pruebas rápidas no son tan precisas como las pruebas de PCR, especialmente con numerosas variantes nuevas circulando entre la población. Cuando se realiza una prueba rápida también puede afectar su precisión.

Un estudio publicado como artículo preimpreso en 2022 mostró que las pruebas rápidas tenían una precisión del 60% el primer día de los síntomas, y una infección asintomática redujo esa cifra a solo el 12%. Una segunda prueba 48 horas después mejoró la precisión al 92% para infecciones sintomáticas y al 51% para infecciones asintomáticas.

Los datos de Biobot para este verano están solo ligeramente por detrás de los datos de Biobot de agosto de 2021, cuando la variante Delta estaba aumentando y todavía existían mandatos de uso de máscaras en muchas escuelas. También es más bajo que los datos del verano de 2022, que mostraron un pico en julio antes de caer a un nivel más bajo, pero se mantuvo más elevado que los datos actuales antes de volver a alcanzar su punto máximo en el invierno.

Sigue leyendo:

• Salud mental: qué alimentos puedes comer para mejorarla

• Cómo lidiar con el estrés post traumático, según un psiquiatra

• Corazón sano: 3 desayunos saludables para mejorar el colesterol