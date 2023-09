Yanet García posa de espaldas, luciendo sus glúteos y usando una tanga casi invisible

Yanet García ha hecho arder Instagram con la más reciente colección de fotos que publicó: ella aparece en topless y usando una tanga casi invisible, mientras posa de espaldas. Poco después cubrió sus senos con las manos para lucir al máximo su escultural cuerpo.

La ex chica del clima también se dejó ver muy sensual mientras se metía al jacuzzi, usando un microbikini de hilos y con la ciudad de Nueva York como fondo en la fotografía que compartió. Ella simplemente escribió junto a su post el mensaje: “Hola NYC”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet nunca olvida ejercitarse a diario, pero en esta ocasión lo hizo de una manera diferente: acompañada de su amiga Jen Selter. Ambas fueron al gimnasio y comenzaron a hacer desplantes para fortalecer sus glúteos y piernas; al final de su rutina posaron juntas y escribieron la frase “mujeres empoderadas”. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia) View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

