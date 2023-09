Christian Chávez de ‘RBD’ enfrenta polémica tras usar un traje charro color rosa

Lo que comenzó como una noche mágica y llena de aplausos para el cantante Christian Chávez, terminó con una ola de críticas gracias uno de los vestuarios que portó para su presentación en el concierto que se llevó a cabo en el Madison Square Garden junto a RBD.

¿La razón de la molestia del público? El giro que el famoso dio al tradicional traje de charro que portó para interpretar el tema “Tu amor”, Los cambios en cuestión mostraron un traje color rosa mexicano acompañado de tenis dorados, algo completamente inusual en el mundo de la charrería, cuyos colores suelen ser sobrios.

Como resultado de esta hazaña, la reina de la Federación Mexicana de Charrería, hizo un llamado a Christian Chávez en el que expuso su preocupación ante el mal uso de el tradicional traje de charro.

“Yo, Luisa Echevarría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tú y tus compañeros, un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes. ¡Viva México!“, expresó la joven.

No pasó mucho tiempo antes de que los internautas se unieran al llamado de Luisa Echavarría y señalaran a Chávez por hacer un mal uso del traje charro que podría costarle una disputa con la Federación de Charrería.

“Yo no tengo nada contra ti, pero por favor te pido de la manera más atenta que portes nuestra indumentaria charra con más respeto y como debe ser. Para empezar si no cantas tradicional mexicano no hay porque usarlo y si lo harás por favor hazlo como es debido, con todo gusto la @fmcharreria puede orientarte o cualquiera de nuestras figuras charras podría decirte el modo correcto de vestir”, escribió un usuario bajo la polémica imagen.

Sin embargo, sus fanáticos salieran a su rescate con mensajes como: “Ponte y luce con orgullo lo que quieras!! No hagas caso a los malos comentarios que nunca van a faltar…” y “Los que no estuvieron presentes no digan cosas que no son. Christian dio su mejor presentación en ese momento de su canción tú amor”.

Christian Chávez responde a las críticas

Por su parte, el propio Christian Chávez recurrió a sus historias de Instagram para hacer frente a las críticas de las que fue blanco, argumentando que su intención nunca fue ofender a nadie y a diferencia de lo que se dice, su vestimenta nada tenía que ver con la charrería.

“No es un traje de charro, quiero aclarar, el traje de charro tiene otras características y obviamente (por) lo único que estoy haciendo este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho”, dijo a través de sus redes sociales.

Seguir leyendo:

• Christian Chávez presume su nuevo look muy al estilo RBD y su cuerpazo sin camisa

• RBD se reúne para colaboración con famosa marca de vodka y anticipan cómo se verán en su reencuentro | VIDEO

• Christian Chávez, ex RBD, sorprende a sus fans posando tal y como “Dios lo trajo al mundo”