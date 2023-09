Christian Nodal reacciona al primer episodio de la serie de Netflix “One Piece”

Christian Nodal es uno de los más exitosos intérpretes de regional mexicano, pero muy aparte de eso es un gran fan del manga “One Piece”, creado por Eiichiro Oda y que acaba de estrenarse en Netflix en versión live-action. Dicha plataforma lo invitó a ver el primer capítulo de la serie, y él fue muy detallista en sus comentarios, sobre todo porque conoce bien el argumento desde que era adolescente.

En un video el cantante aparece usando un paliacate en su cabeza y muy atento a la serie, diciendo: “Mi personaje favorito de “One Piece” es Zoro. Ya me he pintado el pelo verde, ya me he hecho un tatuaje y la cicatriz…yo tuve una etapa donde en verdad estaba muy obsesionado. Me gustó mucho que los efectos están bien realizados. Me encanta lo que hicieron con Zoro, las escenas de peleas y todo eso”.

A Nodal le pareció una fiel adaptación al manga: “Lo primero que pensé cuando supe que venía un live action es que primero me preocupé un montón, y es porque (“One Piece”) tiene un mensaje de tantas cosas. No se trata de lo que la gente cree como unos dibujitos. Es un mensaje como que le dan el valor a las palabras, a las promesas. Cuando llega un anime que impacta en tu vida, llega cualquier cosa preciosa a tu vida y uno le toma tanto, tanto aprecio, uno lo vuelve como tan personal ¿me entiendes? Gracias, señor Oda, por aventarse esta obra maestra”. “One Piece” ha obtenido en general buenas críticas y es protagonizada por Iñaki Godoy, Emily Rodd y Mackenyu; la primera temporada consta de ocho episodios.

