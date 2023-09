Chucky Lozano recordó el fracaso de México en Qatar 2022: “No estábamos al 100%”

La selección de México parece haber olvidado el fracaso del Mundial Qatar 2022 y el proceso Tata Martino con la victoria en la Copa Oro de este año, sin embargo, todavía hay voces que recuerdan ese mal momento.

Al respecto, Hirving ‘Chucky’ Lozano, figura absoluta desde hace varios años de la selección mexicana, compartió detalles sobre esa etapa y el porqué de los malos resultados.

En conversación con W Deportes, el mediocampista enumeró todos los elementos que orillaron al fracaso a El Tri e impidieron que pasaran a la siguiente fase de la Copa del Mundo, sin dejar por fuera la responsabilidad de los jugadores y cuerpo técnico.

“En ese momento se juntaron muchas cosas. Tanto el entrenador como algunos jugadores que no estábamos conectados“, explicó.

“Ni el cuerpo técnico ni los jugadores estábamos al 100% y creo que eso se juntó y explotó ahí en el Mundial; fueron muchas cosas”, agregó el Chucky Lozano en la conversación.

El futbolista de 28 años también narró cómo lo marcó esa experiencia y la depresión que sintió al regresar a casa sin haber trascendido en el Mundial.

“Salí muy frustrado, llegaba con mucha ilusión, con muchas ganas. Cuando regresé a casa sí me costó mucho recuperarme de Qatar 2022, me dolió muchísimo porque México no se merecía eso, me pegó muchísimo, sí tuve un mes más o menos que me daba vueltas la cabeza el Mundial, pero creo que lo traté de superar”, explicó.

En otros temas, Hirving Lozano también aprovechó para aplaudir el trabajo que ha realizado Jaime ‘Jimmy’ Lozano al frente de El Tri, desde su interinato durante la Copa Oro y ahora que asumió de forma permanente para liderar el proyecto de cara al Mundial de 2026.

“Tener un técnico mexicano que ya sabe todo sobre los mexicanos, cómo se maneja el futbol, los jugadores, eso es importante para la selección, tiene el hambre, las ganas de hacer algo importante y eso lo transmite, eso nos faltaba un poco en la selección”, explicó el Chucky.

En total 23 de los 24 futbolistas convocados (Sebastián Cordova se lesionó) se preparan para los próximos encuentros de México. El 9 de septiembre se enfrentarán a Australia y cuatro días después frente a Uzbekistán, ambos partidos en los Estados Unidos.

