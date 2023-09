Así es Isola Polanco, el nuevo y exclusivo restaurante de Julián Gil en Ciudad de México

El actor y presentador argentino Julián Gil emprendió recientemente un negocio en la industria restaurantera con la apertura de Isola Polanco, un exclusivo establecimiento donde deleitará a sus comensales con platillos de la alta cocina italiana.

El restaurante, que forma parte de un concepto creado por el chef José Mendín, fue replicado por el galanazo de la televisión y trasladado al corazón de la Ciudad de México, por lo que ya no será necesario viajar a Miami para formar parte de esta experiencia.

El local está abierto al público desde el pasado 31 de agosto, por lo que ya ha visto pasar por sus mesas a cualquier cantidad de comensales que acudieron al lugar en busca de una experiencia distinta mientras comían alguna pasta y otros platillos.

Por lo que hemos podido ver su restaurante cuenta con una decoración tradicional, con colores pastel y nos remonta, de inmediato, a algún rinconcito de Italia.

El restaurante abre sus puertas de lunes a jueves de 01:00 p.m. a 11:00 p.m., los viernes y sábados de 01:00 p.m. a 00:00 a.m., mientras que los domingos de 01:00 p.m. a 10:00 p.m.

En sus primeros días de operación, Isola Polanco promedia una calificación de 4.5 estrellas sobre 5 estrellas, aunque no se ha salvado de las duras críticas, como sucedió con Gabriela Sosa, quien no se sintió del todo contenta durante su estancia en el lugar, además de asegurar que es muy costoso. Su cuenta fue de alrededor de $700 pesos ($40 dólares)

“Pésima experiencia, mala mala comida, meseros con buenas intenciones pero mal capacitados, el lugar no es apto para días de lluvia ya que la terraza no tiene techo. Precios caros, comida insípida, el aperol parecía diluido, unos tagliatelle con rabo de wagyu parecían más bien picadillo de mala calidad. Incluso el pan que te dan para empezar estaba duro y presumían que era casero, la pasta no es fresca aunque nos dijeron que sí, y en los platos te dicen que son para compartir, pero, definitivamente, son porciones normales No pierdas tiempo, ni dinero”, acusó la clienta.

Otro de los clientes inconformes se quejó que no le asignaron un lugar en la terraza, pese a que el lugar estaba medio vacío, mientras que uno más volvió a criticar el tagliatelle que se sirve en el lugar.

Pese a estos comentarios negativos, el 90% de las críticas hacia el lugar han alcanzado, hasta el momento las 5 estrellas, por lo que seguramente esos detallados los pulirán y el día de mañana serán cosa del pasado. View this post on Instagram A post shared by Isola Polanco (@isolapolanco)

