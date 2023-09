Violeta Isfel asegura que sus vecinos ya no la soportan por ser muy ruidosa en la cama

La actriz mexicana Violeta Isfel, de 38 años, dio a conocer detalles de la perturbadora relación que tiene con sus vecinos en Ciudad de México, pues ya no la soportan por ser demasiado ruidosa en la cama.

Lo anterior lo confesó en una entrevista que otorgó a la revista TVyNovelas, donde aseguró que ya está pensando en mudarse de casa, pues la relación con sus vecinos está lejos de ser la mejor y ella lo que quiere es vivir en paz y que la dejen hacer lo que quiera mientras está en la intimidad con su pareja.

“Ya estamos pensando en poder mudarnos a otro lugar porque es terrible, tengo una vida muy nocturna, mis domingos son los lunes, yo el domingo me levanto muy temprano, y que yo esté corriendo para los vecinos no es lo mejor del mundo, no podemos ‘echar pata’ a gusto, me han mandado callar, la vecina, en pleno clímax, tocando desde arriba; la última vez hasta le eché más ganas”, contó la famosa Antonella de ‘Atrévete a soñar’.

Hay que recordar que durante la pandemia se fue a vivir al estado de Hidalgo, donde tiene una casita, sin embargo, el trabajo ya la llevó a vivir de tiempo completo a la capital del país, por lo que ya está planeando a qué lugar se mudará a vivir, solo espera que se venza el contrato de arrendamiento y asunto arreglado para ella y para sus molestos vecinos, pues tampoco les parece que toquen música.

“Omar es músico y su inspiración llega en la noche, entonces estamos al revés, tiene que vivir con audífonos, pero somos muy respetuosos, aunque de repente llega el mensajito: ‘Vecina, no cante’. En cuanto termine mi contrato me mudaré”, sentenció la también cantante.

