Comenzó el juicio contra el exasesor de Trump, Peter Navarro, por desacato al comité del 6 de enero

El juicio por desacato al Congreso contra Peter Navarro, un exasesor de Donald Trump durante su estancia en la Casa Blanca, comenzó el miércoles con declaraciones iniciales enfrentadas de los fiscales y la defensa, según CNN.

Navarro, quien bajo Trump fue director de la Oficina de Política Comercial y de Manufactura de la Casa Blanca, está siendo juzgado luego de que un gran jurado lo acusó formalmente en junio.

El exasesor comercial de la Casa Blanca “actuó como si estuviera por encima de la ley”, dijo al jurado el abogado del Departamento de Justicia, John Crabb. “Pero él no está por encima de la ley. Nadie está.”

El abogado de Navarro, Stanley Woodward, dijo en sus comentarios de apertura que estaba de acuerdo con los fiscales en que Navarro no presentó documentos ni se presentó a testificar, pero, dijo, el comité del 6 de enero no se comunicó con el expresidente Donald Trump para averiguar si este había afirmado privilegio ejecutivo sobre el testimonio y la producción de documentos de Navarro.

Peter Navarro fue el principal asesor económico del presidente Trump. /Foto: ERIC BARADAT/AFP/Getty Images

El primer cargo que enfrenta Navarro se refiere a no entregar documentos relacionados con la investigación del comité, y el segundo se relaciona con no presentarse a una declaración ante los investigadores del panel. Navarro se ha declarado no culpable.

Si es declarado culpable de ambos cargos, podría enfrentar un máximo de dos años de prisión y multas de hasta $200,000 dólares.

Los fiscales argumentaron ante el juez de distrito Amit P. Mehta que el incumplimiento de Navarro impidió que el comité obtuviera información relevante para su investigación.

“El Congreso creía que Navarro tenía información sobre lo que sucedió el 6 de enero, más específicamente sobre por qué sucedió”, dijo el fiscal federal adjunto John Crabb en los argumentos iniciales.

Pero los abogados defensores dijeron que los fiscales no cumplieron con su carga de la prueba, comparando el caso del gobierno con el avance de una película que contiene las mejores partes de la película, dejando “nada” sustancial para la película en sí.

Tanto la fiscalía como la defensa concluyeron sus presentaciones el miércoles y los alegatos finales están programados para el jueves.

