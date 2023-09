En minibikini amarillo Clarissa Molina sube la temperatura durante sus días en México

Clarissa Molina aprovechó el fin de semana largo para viajar a México, y desde ahí compartió a sus fans muchas fotos en las que aparece luciendo su escultural cuerpo en bikini. Ella se mostró muy feliz y escribió junto a su post el texto: “México lindo y querido! ☀️🌴🌊😎 ¡Qué fin de semana! 😍😍😍 ¡Enamorada de este lugar!”

Desliza para ver todas las fotos

La bella conductora dominicana no olvida explotar su faceta de modelo, y hace algunos días salió a la calle a modelar varios outfits, entre los que destacó un ajustado enterizo azul; de inmediato, caminó como si se encontrara en una pasarela, lo cual encantó a sus seguidores. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

Clarissa no podía contener su emoción al acudir a un partido del equipo Inter de Miami, y publicó un video en el que se le ve en el estadio, usando jeans holgados y un jersey de color rosa, como el de esa selección: “Mi primera vez viendo un partido de ⚽️ en vivo, y ver a Messi jugar fue increíble. Qué experiencia! 💕 Les confieso que disfruto mucho el deporte en vivo gracias a mi papá”. View this post on Instagram A post shared by Clarissa Molina (@clarissamolina)

