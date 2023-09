Kenia Os acude al concierto de Beyoncé Knowles usando un ajustado enterizo

Kenia Os goza de una gran popularidad, pero no deja de ser fan de otras cantantes, y ahora hizo uso de su cuenta de Instagram para publicar fotos y videos que la muestran durante el show que ofreció Beyoncé Knowles en Los Ángeles. Desde su llegada al estadio la influencer mexicana lució su figura al usar un enterizo de color café, y posó en el interior del auto que la transportaba.

La cantante mexicana tiene más de 15 millones de seguidores en esa red social, y a todos ellos complació con fotografías en las que aparece poco antes de una de sus presentaciones dentro de su gira K23. Ella modeló un sexy atuendo color naranja, que complementó con botas altas. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

Kenia se ha anotado otro éxito con su más reciente sencillo, titulado “Lovelove U”. Hace algunos días ella publicó imágenes de las grabaciones del videoclip, en las que aparece posando junto a una cama y usando una falda de mezclilla que dejó ver parte de su tanga. El mensaje que escribió fue: “Habitual que me pidas lo que no te puedo dar 🐇💭💓🤍”. View this post on Instagram A post shared by Kenia Os (@keniaos)

