Kourtney Kardashian confesó que le hicieron cirugía y “salvaron” a su bebé con Travis Barker

Hace poco, una noticia alarmante de Kourtney Kardashian y el bebé que espera junto al baterista de Blink-182, Travis Barker, puso en alerta a la prensa y a todos los fans de la pareja. La banda anunciaba suspensión de su gira por Europa porque su baterista debía volver a Los Ángeles ante una emergencia familiar.

Kourtney Kardashian Needed Urgent Fetal Surgery to Save Unborn Baby's Life https://t.co/Eq1Gvc9GAk — TMZ (@TMZ) September 6, 2023

Todo el mundo especuló sobre si Kourtney Kardashian estaba bien. La ex de Travis Barker para su momento dijo que los hijos mayores del baterista se encontraba fuera de peligro y que todo está bien con ellos. Después, una foto de “Koko” embarazada saliendo del hospital junto a Travis hizo suponer que quizás esto no trataba de ella sino de algún otro familiar.

Ahora, TMZ ha asegurado que la emergencia fue tal, que tuvieron que realizarle una cirugía fetal a Kourtney Kardashian. Es decir, operaron al bebé dentro del vientre de ella para poder salvarle la vida. Pero realmente qué sucedió es la gran pregunta.

Kourtney Kardashian y Travis Barker confirmaron la cirugía

Ellos mismos se encargaron de anunciarle al mundo que habían tenido una conmovedora experiencia en el hospital. En una publicación cargada de mucha emotividad en sus cuentas de Instagram, Kourtney Kardashian reveló que se sometió a una cirugía de emergencia que salvó la vida de su bebé no nacido.

La celebridad de Los Ángeles, conocida por su participación en el mundo del entretenimiento, compartió una foto en la que ella y Travis Barker se tomaban de las manos en el hospital. En su mensaje, expresó su agradecimiento a los médicos que realizaron la cirugía, diciendo: “Estamos eternamente agradecidos por salvar la vida de nuestro bebé”.

Kourtney agradece a su esposo Travis Barker y su mamá, Kris Jenner

Kourtney también elogió a Travis Barker por su apoyo inquebrantable durante este difícil momento. Comentó que él dejó su gira para estar a su lado en el hospital y cuidarla después de la cirugía. Lo llamó su “roca” y reconoció su amor y apoyo incondicional.

Travis Barker y Kourtney Kardashian. Foto: The Grosby Group.

Además, Kourtney agradeció a su madre, Kris Jenner, por estar a su lado durante este proceso aterrador. Jenner brindó su apoyo moral en un momento en que Kourtney enfrentaba una cirugía de urgencia para salvar la vida de su bebé no nacido.

Kourtney compartió sus sentimientos de miedo y preocupación, destacando que, a pesar de haber sido mamá tres veces antes. Esta vez dijo que estaba aterrada: “Como alguien que ha tenido tres embarazos realmente fáciles en el pasado, no estaba preparada para el miedo de precipitarme a una cirugía fetal urgente. No creo que nadie que no haya pasado por una situación similar pueda empezar a comprender ese sentimiento de miedo”

Bebé de Kourtney Kardashian y Travis Barker está a salvo

Finalmente, Kourtney Kardashian concluyó su emotiva publicación enfatizando que la verdadera bendición fue poder abandonar el hospital con su hijo sano y salvo en su vientre. Esta noticia conmocionó a sus fanáticos, quienes no paran de enviarle bendiciones y buenas vibras.

Esta revelación de Kourtney Kardashian sobre la cirugía fetal de emergencia resalta la importancia de la atención médica a tiempo y el amor de su familia en un momento de tanta confusión y emergencia.

