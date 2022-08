Scott Disick, ex de Kourtney Kardashian, volcó su Lamborghini por exceso de velocidad en California

El polémico ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, quien se dio a conocer en el reality ‘Keeping Up With The Kardashians‘ tuvo un accidente cerca de Calabasas al manejar su Lamborghini a exceso de velocidad, según indicaron reportes de la policía local. El percance ocurrió el domingo y el modelo y empresario no resultó con heridas mayores.

Scott Disick, el padre de los hijos de Kourtney Kardashian, fue auxiliado por las autoridades locales The Oaks, California luego que volcara su Lamborghini por manejar a alta velocidad. Al momento del accidente el mismo se negó a recibir ayuda médica y a ser trasladado a un hospital de la zona por no presentar heridas mayores. Al parecer, solo tenía un pequeño golpe en la cabeza.

Scott Disick viajaba solo en el auto de lujo. Según explicó perdió el control del vehículo y chocó contra un buzón de correo de piedra ocasionado un daño serio a su Lamborghini. Por fortuna, no pasó de ser una gran susto para el ex de Kourtney Kardashian.

Scott Disick mantuvo una relación de casi doce años con la hermana mayor de Kim Kardashian en la que terminaron y se reconciliaron varias veces. La ex pareja tienen tres hijos en común: Penélope, Mason y Reig.

Durante mucho tiempo, Scott Disick se llevó muy bien con su ex “Koko”, pero esto llegó a su final una vez Kourtney comenzó su intensa relación con quien es actualmente su esposo, el baterista de Blink 182, Travis Barker. El padre de sus hijos en algún momento envió a otro ex de ella un mensaje hablando mal de Kourtney y este persona lo expuso. Desde ahí la relación se quebró y no se les ha visto más juntos.

Por su parte, Kourtney y Travis se casaron en Mayo de este año en Italia en una boda muy gótica, pero al mejor estilo rock- punk de la pareja. Siempre se les ve inseparables y muy enamorados. Sin duda un golpe fuerte para el corazón de Scott Disick, de quien siempre se ha dicho que se ha mantenido enamorado de la socialité. View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker ❤️‍🔥 (@kourtneykardash)

