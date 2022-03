Kourtney Kardashian viste hilo dental y Travis Barker le agarra el trasero mientras hacen video con el celular

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los fogosos Kourtney Kardashian y Travis Barker hicieron hace unas semanas atrás un supuesto ayuno sexual. La propia Kourtney aseguró que: “Fue una locura, pero todo funcionó para mejor”. Cosa que ha quedado demostrada una vez más. La pareja de tórtolos hicieron un video con el celular desde la playa y, mientras Kourtney presumía su hilo dental a la cámara, Travis Barker le agarraba el trasero. No queda duda que en esta relación hay amor y pasión.

Después de haber sido captados por un paparazzi en una playa de Laguna Beach en California, donde literal Kourtney Kardashian y Travis Barker se devoraron e incluso asegurando un testigo presente que una familia se les acercó, pero no se sabe a ciencia cierta si fue para hacerle algún reclamo al respecto. El hecho es que, ni a Kourtney Kardashian, ni a Travis Barker se les puede pedir que dejen de tocarse en público y mucho menos cuando esta viste un hilo dental, que deja claro por qué el rockero y baterista de Blink 182 está absolutamente babeado. Kourtney Kardashian y Travis Barker presumen su pasión público/ Foto: Getty Images. View this post on Instagram A post shared by travisbarker (@travisbarker)

Kourtney Kardashian y Travis Barker se comprometieron en noviembre del 2021 en una petición de mano muy romántica en la playa, al caer la tarde y en medio de un corazón gigante de rosas. Ahí, Travis Barker, quien conoce a Kourtney Kardashian desde hace mucho años, le pidió matrimonio y ser su compañera por el resto de sus vidas con un anillote de compromiso. No hay duda que este amor hace sentir su fuego a cualquiera que los siga. View this post on Instagram A post shared by Kourtney ❤️ (@kourtneykardash)

