El ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, pide millones de dólares por volver a aparecer en un reality de la familia

Los fans de Kim Kardashian y compañía se quedaron devastados cuando ellos anunciaron que dirían adiós a su reality The Keeping Up with The Kardashians para la cadena E! tras veinte temporadas al aire, pero en realidad nunca formó parte de sus planes mantenerse alejados de la pequeña pantalla demasiado tiempo y en la actualidad han comenzado a rodar un nuevo programa en el servicio de streaming Hulu. Confirmar el elenco en esta oportunidad no ha sido fácil. Uno de las premisas fue si mantener al ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, en el nuevo reality. El mismo está dispuesto a participar pero, para ello, cobrará millones de dólares.

Cuando se confirmó este nuevo reality en Hulu, en el que seguirán documentando sus momentos más felices y sus desavenencias, una de las grandes incógnitas que surgió era quién formaría parte del elenco: Kourtney Kardashian, la mayor de las hermanas, había reconocido en varias ocasiones que estaba harta de permitir que las cámaras grabaran en el interior de su hogar, y la participación de su ex Scott Disick también quedaba en el aire ahora que ella ha rehecho su vida con Travis Barker. Pero no cabe duda que sería una pieza fundamental y que daría mucho de qué hablar. Pero, Scott Disick tiene su precio y el mismo apunta a ser varios millones de dólares.

Según ha anunciado ahora la revista US Weekly, Scott Disick sí está acompañando a su antigua familia política y a Kourtney Kardashian en este proyecto a cambio de una ‘cantidad escandalosa de dinero’ que, al parecer, compensaría el mal trago de ver a la madre de sus tres hijos con su nueva pareja sentimental, de quien él no tiene demasiada buena opinión según las malas lenguas. View this post on Instagram A post shared by Amantes das kardashians (@kardashiansjenner_brazil)

La permanencia del ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, en el antiguo programa incluso después de la ruptura de la pareja en 2015 estaba justificada por la estrecha relación que aún mantiene con su ex suegra y sus ex cuñadas, pero Scott Disick dejó muy claro desde el inicio de las negociaciones que solo se plantearía aparecer en el nuevo reality si se le pagaba la cifra que esperaba y al parecer esos millones serán de él. View this post on Instagram A post shared by KUWTK (@jenners._.dash)

