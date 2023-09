Carolina Sandoval paralizó las redes con un escotazo de infarto

Con mirada coqueta, sonrisa de oreja a oreja y un flamante modelito, así fue como el público captó a la comunicadora Carolina Sandoval a través de redes sociales, causando revuelo gracias a la despampanante figura que lució.

Fue desde su cuenta oficial de Instagram que la ex presentadora de “Suelta la Sopa” publicó un carrusel de imágenes en el que demostró que está más que lista para recibir al otoño, pues el flamante vestido con el que posó hizo honor a los tradicionales colores de esta época.

Hablamos de un coqueto vestido de estampado floreado y falda asimétrica, cuyo escote palabra de honor y mangas acampanadas complementaron su silueta de reloj de arena.

Además de robarse las miradas con su belleza, Carolina Sandoval no perdió la oportunidad de compartir una poderosa reflexión sobre el poder de la palabra, enseñanza que aseguró proviene desde su casa.

“Siempre escuché decir a mi padre que la honestidad , la lealtad y la palabra no estaban nunca en negociación y quién cumple con su palabra tiene muy claro esto… pero quién no tiene “palabra” No la tiene, ni la tendrá jamás“, es el mensaje con el que la comunicadora acompañó su publicación.

Como ya es costumbre, la sección de comentarios no tardó en llenarse con mensajes de cariño por parte de sus fanáticos en los que los piropos hicieron acto de presencia.

“Espectacular, como siempre”, “Ese vestido te queda muy bien”, “Estás guapísima que vestido tan lindo”, “Preciosa”, “Que espectáculo el outfit”, “Pásanos la receta para estar tan linda” y “Bella, fuerte y fabulosa. Divino el vestido”, son algunas de las respuestas que obtuvo la famosa con su post en Instagram.

