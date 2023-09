En ajustados leggings azules Becky G se muestra haciendo extenuantes rutinas de ejercicios

Pocas veces Becky G comparte en sus historias de Instagram videos que la muestren en el gimnasio, pero ahora complació a sus millones de seguidores con dos clips en los que aparece usando ajustados leggings azules y haciendo extenuantes rutinas para fortalecer sus brazos: una con pesas y otra con una barra para dominadas. En todo momento fue supervisada por su entrenadora Gabriella Mendoza.

La bella cantante obtuvo hace unos días más de un millón de likes en esa red social por una colección de selfies en las que luce su figura con un atuendo compuesto de botines, minifalda de camuflaje y un top negro. Ella escribió junto a las fotos: “Costa Este”. 🐝

Desliza para ver todas las fotos

A Becky también le encanta modelar, y lució espectacular en una serie de fotos tomadas por Nick Rasmussen para el más reciente número de la revista Numéro. Ella impactó con diversos outfits, como pantalones holgados, un minivestido tejido y un body transparente que dejó ver su tanga de hilo. View this post on Instagram A post shared by Becky G (@iambeckyg)

Sigue leyendo: