Georgina Rodríguez derrocha sensualidad en Venecia con un vestido rojo estilo ‘Pretty Woman’

Georgina Rodríguez una vez más se robó la atención de los medios de comunicación al llegar derrochando su belleza y sensualidad en el Festival de Cine de Venecia.

Para la ocasión lució un vestido rojo que resaltaba sus voluptuosos atributos y estaba inspirado en el que llevó la actriz Julia Roberts en la película ‘Pretty Woman’ en 1990.

La pareja del futbolista Cristiano Ronaldo usó el seductor traje que era largo y de cola, con profundo escote en la parte superior en la zona de sus pechos y teniendo los hombros al aire.

Rodríguez al estilo de Roberts en la película, agregó unos guantes blancos para darle un toque de elegancia al atuendo. Su cabellera oscura la llevó suelta con un peinado con ondas de sirena con estilo cabello mojado y como accesorio más resaltante una gargantilla de Pasquale Bruni, que tenía diamantes y rubíes.

Para completar el ‘look’ llevó puestas unas botas de patente negras de plataforma que no se veían por el largo del vestido, pero con las que casi se cae.

Para presumir su atuendo, la influencer compartió un carrusel de fotos en Instagram en las que se puede mirar a detalle cómo se vistió y lo que increíble que se veía.

Las fotografías que publicó Georgina ya han logrado casi dos millones de ‘me gusta’ y unos siete mil comentarios de los internautas.

“¡Qué guapa, querida! Puro glamour”; “¡Qué espectáculo de mujer! Tan Bella Gio”; “Para ser honesta, el vestido realmente no es agradable”; “Ya que publicaste las fotos y abriste los comentarios, tenemos derecho a comentar tu apariencia. Hubiera sido bueno si hubieras cambiado tu peinado a un recogido con hebras de pelo perfectas, y reemplazado el maquillaje con un maquillaje y un lápiz labial más hermoso”; “¿Por qué acude esta señora al Venice Film Festival? ¿Es actriz, productora, directora? No lo entiendo”; “Cristiano está confundido no sabe si es Kim Kardashian o Georgina” y “Todo Perfecto, excepto el Cabello”, son algunas de las reacciones que se pueden leer en el post.

Un minivestido en degradado para Venecia

Un día antes del vestido estilo ‘Pretty Woman’, la modelo usó en Venecia un vestidito fresco en tonos naranjas y rojos degradados. Era un traje que se le podía ajustar el largo por el drapeado que tenía en la falda, tenía un escote asimétrico y una franja de tela que parecía una pañoleta volando con el aire.

