Ninel Conde luce su bronceado en la playa, usando un traje de baño con el mínimo de tela

Ninel Conde sabe muy bien cómo complacer a sus seguidores en Instagram, y ahora lo hizo publicando un video en el que se le ve saliendo de una cabaña de salvavidas para dirigirse al mar. Ella lució al máximo su bronceado al usar un traje de baño verde con muchas aberturas, y escribió el mensaje: “Ombligo de semana 💚”.

En otro clip el bombón asesino mostró sus rutinas en el gimnasio, usando ajustados leggings amarillos y mostrando los resultados de sus ejercicios: “La perfección no existe, lo que realmente es relevante son las ganas que tenemos de ser mejores. 🤩 Nuestra determinación es una de las cosas que nos harán crecer, y eso nadie podrá cambiarlo”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

Ya es una buena costumbre de Ninel Conde el compartir a sus fans recetas saludables y fomentar una buena alimentación como un complemento para estar en forma. Ella se mostró a punto de comer, y dijo: “Miren, las porciones de un plato tienen que ser así: tiene que haber verde casi en la mitad del plato. En tres cuartas partes del plato: proteína, un tercio de carbohidrato y grasita saludable. No en la mitad del plato carbohidratos. Mucho cuidado con esas porciones. Provecho”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

