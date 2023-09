Ninel Conde presume sus atributos al abordar una camioneta, usando leggings de vinil

Ninel Conde ha subido la temperatura en Instagram con su más reciente publicación: se trata de una foto que la muestra a punto de subir a una camioneta, luciendo su retaguardia y usando unos leggings de vinil en color negro. La imagen encantó a sus más de cinco millones de seguidores en esa red social.

El bombón asesino paró el tráfico al posar en una calle de Miami, usando joggers rojos y un ajustado top blanco que resaltó sus atributos. El mensaje que escribió fue: “Siempre siéntete una muñekita y serás tratad@ como lo mereces bebé 💋 y qué mejor manera de iniciar la semana sintiéndote divin@ especial y muy amad@ por ti ❤️ Déjame un 💋 si tú también empezaste la semana sintiéndote divin@”.

Ninel acude con mucha frecuencia al gimnasio, pero un día decidió salir a la calle luego de terminar sus rutinas para posar usando un ajustado conjunto deportivo en color rosa. También lució su minicintura y complementó todo con el texto: “Cuando te sientes feliz se refleja hasta en los más mínimos detalles. Lucha por obtener lo que sueñas; vale la pena cuando llega 💋💋”. View this post on Instagram A post shared by Ninel Conde (@ninelconde)

