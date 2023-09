Yanet García presume su escultural figura al posar en traje de baño rojo

Yanet García explotó al máximo su faceta de modelo en su más reciente publicación de Instagram. Se trata de una fotografía en la que aparece abriendo unas puertas, luciendo su figura al usar un ajustado traje de baño rojo de cuello halter.

La ex chica del clima, de 32 años, ha obtenido más de 359,000 likes por unas imágenes en blanco y negro en las que se muestra en topless y usando una tanga de hilo. Ese post recibió comentarios de varias famosas, como Galilea Montijo, Angelique Boyer y Marisol González.

Yanet está disfrutando al máximo los últimos días del verano, y lo dejó ver en una serie de fotos en las que aparece en un camastro, usando un bikini amarillo y tomando un coctel, mientras leía el libro Tell yourself a better lie de Marisa Peer. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

