Yanet García posa de espaldas, usando un body azul con aberturas laterales

Yanet García sabe muy bien cómo sorprender a sus fans, y ahora publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que aparece usando un minúsculo body de color azul con aberturas laterales; ella posó de espaldas y lució al máximo sus atributos, escribiendo junto a las imágenes el mensaje: “Las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras”.

Al verano le quedan todavía varias semanas, y la ex chica del clima las está aprovechando bien. En otras fotos ella aparece disfrutando de un coctel mientras descansa en un camastro, usando un bikini de hilos amarillo. El texto que complementó su post fue: “¿Cómo va tu domingo?” View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Yanet tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram, a los cuales recientemente complació con una foto en blanco y negro que la muestra recostada en el piso y en topless, después de haber bajado su body hasta la cintura. De inmediato surgieron decenas de comentarios admirando la belleza de la influencer mexicana, quien impactó por su escultural figura. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

