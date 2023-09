Carlos Alcaraz no pudo contra Daniil Medvedev y se queda fuera de la final del US Open

Dura noche del español Carlos Alcaraz contra Daniil Medvedev en las semifinales del US Open en donde terminó quedando fuera de la final ante el ruso que ahora irá contra Novak Djokovic. Alcaraz comenzó perdiendo los dos primeros sets con marcador de 7-6 y 6-1, reponiéndose en el tercer capítulo con un 6-3 ante un rival que parecía haberle tomado la medida a la joven joya del tenis mundial.

El marcador final terminó siendo 7-6, 6-1, 3-6 y 6-3 a favor del tenista ruso que terminó completando la hazaña para quedarse con un partido muy disputado sobre todo en el último set.

El cuarto set se vivió con mucha emoción y llevó al ruso a ponerse arriba con pizarra de 3-2, era todo presión en el escenario del US Open con un público muy metido en el partido y que no quería ver el final del encuentro. Los movimientos del ruso fueron sumamente explosivos luego de las devoluciones de un Alcaraz al que parecía no alcanzarle su repertorio.

Alcaraz se repuso con jugadas importantes, incluyendo una volea que hizo poner de pie a todo el público presente, sin embargo Medvedev no perdía el foco y también sabía responder completando hasta nueve aces en el partido y luego de desperdiciar tres puntos para partido terminó concretando en la cuarta oportunidad para sellar la victoria en tres horas y 19 minutos.

Cabe recordar que Novak Djokovic es el primer clasificado a la final del US Open, luego de dejar en la primera semifinal al estadounidense Ben Shelton, y se estará enfrentando al ruso Daniil Medveded el próximo domingo 10 de septiembre en el Arthur Ashe Stadium.

