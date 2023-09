¿Cómo puede afectar en tus finanzas las tarjetas de crédito médicas? Esto es lo que advierten algunos expertos

Aunque las tarjetas de crédito médicas se han convertido en una valiosa herramienta para el pago de tratamientos y demás en medio de una costosa atención médica y una situación económica adversa para el promedio estadounidense que lucha contra los altos precios, expertos señalan que el uso de estas tarjetas puede ser una gran desventaja para las finanzas.

De acuerdo con un estudio de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, las tarjetas de crédito médicas se han vuelto atractivas porque ofrecen un interés diferido del 0%, pero si no se paga antes del periodo de gracia ese acuerdo puede llegar a ser desfavorable para los prestatarios.

Es decir que de no pagarse se le cobrarán todos los cargos con intereses acumulados desde la fecha de solicitud, según la agencia debido a esta recarga entre el 2018 y 2020 muchos estadounidenses tuvieron que pagar miles de millones de dólares en intereses.

La tarjeta de crédito médica es una deuda bancaria

Patricia Kelmar, directora senior de campañas de atención médica del US PIRG destacó que “en el momento en que ingresa en una tarjeta de crédito médica, no se considera una deuda médica; no se le debe a un proveedor médico, sino a un banco. Existen ciertas protecciones contra la forma en que se puede cobrar la deuda médica y cómo aparece en un informe crediticio o cómo aparece en su puntaje crediticio”, dijo.

Además, según el informe de US Public Interest Research Group, estas tarjetas no brindan la protección financiera a una deuda médica, tal y como se haría con una factura de un hospital o atención médica. “La gente está recurriendo a estas tarjetas de crédito para pagar las facturas, pero no está funcionando bien para aquellos que tienen que declararse en quiebra“, destacó Kelmar.

¿Cuál es la mejor opción?

Entendiendo que con los altos precios generales para el promedio estadounidense se hace cuesta arriba pagar algunos servicios médicos, Kelmar recomendó en estos casos no optar por una tarjeta de crédito sino por un plan de pago con un proveedor de atención médica que logre ajustarse a su presupuesto. “Antes de que estos productos estuvieran disponibles, la gente simplemente elaboraba un plan de pago con su proveedor“, dijo.

Asimismo, recomendó no tomar decisiones financieras en medio de situaciones difíciles “sobre todo si no se siente bien o ha recibido malas noticias. Estos son tiempos emocionales, y tomar una decisión en estos momentos probablemente no te prepare para obtener el mejor resultado”, indicó.

