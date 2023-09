Erika Buenfil lloró al confesar cómo su hijo conoció a su hermana de la forma más inédita | VIDEO

Bien dice el dicho que “la sangre llama”, pues así le habría sucedido hace poco a Nicolás Buenfil, hijo de la reconocida actriz, Erika Buenfil, quien se habría encontrado con su media hermana de pura casualidad en el lugar más inédito en el mundo.

Mucho se ha hablado de la paternidad del hijo de la protagonista de “Marisol”, quien desde que quedó embarazada fue cuestionada sobre quién era el padre de Nicolás. Algo que ella intentó mantener oculto algunos años hasta que se decidió hacerlo público.

Para Erika el tema de su maternidad siempre lo tocó con suma cautela, por respeto a su hijo, pero fue en 2022 cuando dio detalles de cómo es que Nicolás y su papá tuvieron ese primer encuentro y como es la relación entre ambos.

Buenfil un buen día dio a conocer que el padre de su joven hijo es nada más ni nada menos que el hijo del expresidente de México, Ernesto Zedillo Jr. Y el cual, en su momento, al enterarse del embarazo de la actriz prefirió alejarse.

Pero esto habría quedado un poco en el pasado, pues recientemente, la propia Erika señaló que ha habido acercamiento de su hijo Nicolás con su reconocido padre. Lo que ahora sí nos tiene anonadados, fue como conoció a su media hermana sin que todavía fueran presentados como se debe por su padre.

Erika Buenfil revela cómo su hijo conoció a su media hermana a través de un juego en internet pic.twitter.com/bWTWj2wdmR — Lo + viral (@VideosVirales69) September 5, 2023

Fue durante su visita al programa de “Netas Divinas”, donde la llamada reina del Tiktok reveló que, gracias al internet, sin saberlo, Nicolas estuvo teniendo encuentros con una de sus medias hermanas a través de los juegos en línea durante la temporada de la pandemia del COVID-19.

“Coincide con sus hermanas por Internet. Viene la pandemia, enciérrense, y entonces los chicos empiezan a jugar un poco más juegos de video y entonces recibo una llamada de parte del papá para decirme si mi hijo se llamaba (en los juegos en línea) ‘Príncipe azul’ o no sé qué, le grito a Nicolás ‘¿tú te llamas así?’, ‘sí’. (Ernesto) me dice ‘pregúntale si está jugando con ‘Cenicienta’, vaya, no recuerdo los nombres, ‘(Nicolás), ¿tú estás jugando con una niña que se llama tal?’, ‘sí’. Entonces me dice Ernesto ‘es que es su hermana'” ERIKA BUENFIL

Tras darse cuenta de que los hermanos se encontraron sin saberlo, a través de los juegos en línea, Erika Buenfil sintió mucha emoción de ver la reacción de su hijo al saber que tenía una media hermana, con quien tiene una muy buena relación.

“Ellos, los hermanos, se encontraron por Internet. La niña sí sabía quién era Nicolás, pero Nicolás ni idea. Entonces ahí empiezan a comunicarse, jugando, a mí me dio mucha emoción porque además él le empieza a decir a todos sus amigos que estaban conectados ‘¡estamos jugando con mi hermana!’. Se me salía el corazón y creo que se llevan muy bien y eso me da mucho gusto porque no está solito. Gracias a Ernesto que lo permitió”. ERIKA BUENFIL

Así conoció Nicolás Buenfil a su padre, Ernesto Zedillo Jr

Fue en 2022, cuando Buenfil reveló algunos detalles de cómo es que su hijo tuvo ese primer encuentro con su padre, luego que Ernesto Zedillo Jr comenzó a contactar a Nicolás a través de mensajes unos días antes del cumpleaños del joven.

Como era de esperarse Nicolás se lo contó a su madre, mientras ella estaba un día reunida con sus amigas, por lo que la noticia le cayó de sorpresa, sin embargo, le recomendó que le pidiera un costoso regalo.

“Yo no estaba, estaba con una amiga haciendo una dieta, estamos en el restaurante y me entra una llamada y me dice ‘mamá, me está tratando de contactar, que me quiere conocer, dice que viene para la casa’. Se comunica con él –Nicolás- porque en algún momento nos pasamos los teléfonos, le habla a su teléfono, iba a ser el cumpleaños y le dije, ‘tú pídele, mi hijito, tú pídele algo ching… caro’… que le iba a llevar su regalo” ERIKA BUENFIL

Sigue leyendo:

Hijo de Erika Buenfil se sincera sobre la adicción que le afectó mucho su salud | VIDEO

Erika Buenfil confiesa que la corrieron de un restaurante por ser madre soltera | VIDEO

Erika Buenfil se pasó de indiscreta y revela la lencería que usó en su primera vez con Luis Miguel | VIDEO

Erika Buenfil deja instrucciones a su hijo Nicolás para el día de su muerte | VIDEO