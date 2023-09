Sergio Canales revela su opinión sobre los jugadores mexicanos repatriados que han vuelto a la Liga MX

Sergio Canales recién llegó al fútbol de la Liga MX y dio su opinión al ser preguntado sobre la nueva oportunidad que están recibiendo los jugadores repatriados que estuvieron en Europa como Tecatito Corona y Diego Lainez.

El mediocampista español aclaró, durante una entrevista con ESPN, que apoya esa idea y que es algo positivo para el torneo de la Liga MX

“Ellos sienten que tienen que volver, eso es algo bueno para la liga mexicana. Creo que eso también habla de que la Liga MX está apostando por los jugadores de su propio país que es algo muy importante y eso hace a la liga más potente”, comentó Canales.

El español, quien milita en los Rayados de Monterrey, ha sido un jugador de impacto inmediato en el torneo con dos goles en tres partidos del torneo.

“Creo que tenerlos de regreso es bueno para seguir creciendo, tener los mejores jugadores, y creo que tiene que ser el objetivo a corto y largo plazo. Para mí no debería ser una crítica sino algo bueno para todos”, explicó el español de Monterrey.

Canales también ahondó en el tema de los estilos de fútbol y el de las instalaciones futbolísticas en México que, para él, no tienen nada que envidiar a las grandes ligas de europa.

“A nivel de plantilla, institución, cuerpo técnico, me parece un club top. La verdad es que he estado en sitios muy buenos y me parece que es una institución muy potente que no tiene nada que envidiar a las mejores de Europa”, detalló.

El jugador de los Rayados también comentó que le es difícil comparar entre los niveles de juego entre la Liga MX y la Liga de España debido a que son diferentes y que es tan difícil como comparar a la Premier League con La Liga.

“Yo creo que cuando jugaba en la La Liga de España me cuesta ver a un club español en la Premier como sería su nivel o cómo quedaría. Son campeonatos muy distintos, pero a nivel de compromiso y calidad no tiene nada que envidiar”, finalizó.

