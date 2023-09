Isabella Castillo luce su bronceado al posar en la playa, usando un bikini de hilos

Isabella Castillo está decidida a disfrutar de los últimos días del verano, pero también a compartir en Instagram con sus fans fotografías que la muestran luciendo su cuerpo bronceado en la playa. Ella aparece recostada en la arena y usando un bikini de hilos, complementando su look con un sombrero.

Desliza para ver todas las fotos

Antes de salir a la playa la bella actriz cubana publicó en sus historias de esa red social un video en el que se muestra frente al espejo, presumiendo su escultural figura y llena de bronceador. También escribió el fragmento de un poema: “Hay sol bueno y mar de espuma. Y arena fina, y Pilar. Quiere salir a estrenar. Su sombrerito de pluma….-Jose Marti” 💛☀️🌊 View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

Una de las mejores amigas de Isabella es la actriz Scarlet Gruber, que actualmente triunfa gracias a la bioserie de Gloria Trevi “Ellas soy yo”. Ambas posaron para unas fotos que han acumulado más de 151,000 likes, y que Castillo acompañó con el mensaje: “Risas compartidas, complicidad infinita. Por siempre el yin para mi yang ✨. ¡¡¡Te amo!!!” View this post on Instagram A post shared by Scarlet Gruber (@scarlet_gruber)

