Reacciones a la renuncia de Luis Rubiales inundan las redes sociales

Luis Rubiales pasó del “no voy a dimitir” al “no puedo continuar con mi trabajo” en cuestión de poco más de dos semanas. Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar luego de que se conociera su decisión este domingo en el adelanto de una entrevista con el prestigioso periodista británico Piers Morgan y con un comunicado que compartió en X (anteriormente Twitter).

Poco después de que el exdirigente diera un paso al costado tras besar en la boca a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial Femenil 2023, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se pronunció al respecto.

“Se inicia el procedimiento descrito en el artículo 31.8 de los estatutos federativos vigentes. La Real Federación Española de Fútbol confirma que Luis M. Rubiales Béjar ha presentado esta noche su dimisión. Así se lo ha hecho saber al ente federativo a través una carta a Pedro Rocha Junco. Además, también renuncia a su cargo como vicepresidente de UEFA”, escribieron en un comunicado.

“Con la dimisión de Luis Rubiales, se inicia el procedimiento descrito en el artículo 31.8 de los estatutos federativos vigentes”, añadieron.

🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La RFEF confirma la dimisión de Luis Rubiales.



ℹ️ Más información: https://t.co/zkUBQ0DmqW pic.twitter.com/lmE3Dbz3Pi — RFEF (@rfef) September 10, 2023

El mismo Piers Morgan también opinó luego de informar que Rubiales viajó este domingo a Londres para hablar sobre todo la polémica de las últimas semanas.

“Algunas personas se alegrarán de que Luis Rubiales haya renunciado, otras pensarán que está mal, que haya perdido su trabajo y que ahora podrían enfrentar un proceso penal por ESE beso. Es una conversación cruda, poderosa y emotiva sobre ese beso y agarre de la entrepierna que lo han convertido en el hombre más infame del mundo”, redactó. Some people will rejoice that @LuisRubiales17 has resigned, others will think it’s wrong he’s lost his job, and may now face criminal prosecution, for THAT kiss. Whatever your view, it’s one of the most compelling interviews I’ve done, and Rubiales left nothing in the locker. pic.twitter.com/xzRFGHCacT— Piers Morgan (@piersmorgan) September 10, 2023

La jugadora Vero Boquete compartió en su perfil de X un gif en el que se ven unas fichas de dominó cayendo. Por su parte, uno de los medios digitales más conocidos en España, tituló su portada con la siguiente frase: “Cierre al salir”. pic.twitter.com/7JizPOwGQv— Verónica Boquete (@VeroBoquete) September 10, 2023 AHORA, EN PORTADA: Luis Rubiales presenta su dimisión como presidente de la RFEF https://t.co/Y83G23KNQd pic.twitter.com/IMMTP40SnP— El HuffPost (@ElHuffPost) September 10, 2023

La política tampoco rehuyó a lo que sin duda se convirtió en la noticia del día. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, celebró la dimisión del exmandatario. “El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenni, y con todas las mujeres”, escribió. El país feminista avanza cada vez más rápido. La transformación y mejora de nuestras vidas es inevitable. Estamos contigo, Jenni, y con todas las mujeres. 💜 https://t.co/y79OkA8bW7— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) September 10, 2023

Irene Montero, ministra de Igualdad y quien se ha mostrado bastante activa sobre este caso, ser manifestó con un mensaje más escueto, pero contundente. “Se acabó”, escribió acompañado de un emoji de puño arriba y corazón morado, símbolos de la lucha feminista. En esta misma línea opinó Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, quien redactó un mensaje casi calcado al de Montero. “Se acabó”. Se Acabó ✊🏼💜— Irene Montero (@IreneMontero) September 10, 2023 Se acabó 💪🏾— Ione Belarra (@ionebelarra) September 10, 2023

Sigue leyendo:

· Luis Rubiales renunció a la presidencia de la RFEF tras escándalo del beso a Jennifer Hermoso

· Fiscalía de España presenta la querella contra Luis Rubiales por agresión sexual y coacciones a Jenni Hermoso

· Larsa Pippen y Marcus Jordan discuten en su podcast por el escándalo de Luis Rubiales

**