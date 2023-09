Javier Tebas compara la dimisión de Rubiales con el 11 de septiembre: “El daño reputacional es mayor noticia que el 11-S”

Javier Tebas, presidente de La Liga, se pronunció tras la noticia de la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Federación de Fútbol de España y la comparó con los hechos del 11 de septiembre en Estados Unidos.

“No voy a hablar porque quiero oír la entrevista que ha concedido de dos horas. Hemos pasado de un presidente suspendido o dimitido. Voy a esperar a sus declaraciones. No voy a opinar de su gestión, ya se sabe. El daño reputacional que se está haciendo al fútbol español es tremendo. Es la mayor noticia en los medios digitales en la historia. Mayor que el 11-S”.

Tebas señaló que no ha visto la entrevista que concedió Rubiales a Piers Morgan debido a que “se estaba poniendo la pijama”.

“Quiero esperar a las declaraciones. Ayer cuando dimitió me estaba poniendo el pijama y me fui a dormir. Hay que salvar el daño reputacional. Nos va a costar mucho”, destacó el presidente de La Liga.

Javier Tebas acotó que no tiene ningún candidato para que sea el sucesor de Rubiales y recordó que La Liga como institución no tiene voto, aunque sí los 30 equipos que la conforman.

“LaLiga no tiene voto, sí los clubes. Dadas las circunstancias deben ser las territoriales las que marquen el camino. No tengo ningún candidato. Los que han estado con el presidente Rubiales deben decidir el futuro de la Federación. Deben ver cómo gestionar todo”.

El presidente de La Liga señaló que no le sorprende la dimisión y recalcó que debió haber caído antes por cosas peores.

“No me sorprende. Llevaba todo al límite. Había cosas más graves con las que debía haber caído. Sabía que algún día pasaría algo. Después de una jornada de trabajo, una orgía, una paella con amigas... Hay cosas que no son normales. Las cosas se veían y no se daba importancia. Algún día tenía que pasar y ha pasado-. Pensé que se iba a salir con la suya. Lleva todo al máximo extremo sin saber las consecuencias que pueda tener”, comentó.

Tras la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Federación de Fútbol de España, Pedro Rocha se mantendrá como presidente interino hasta que se realicen las votaciones para un nuevo mandatario. Uno de los nombres que ha estado sobre la mesa es el de Iker Casillas, exjugador de la selección y del Real Madrid.

