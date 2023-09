Jugador de segunda división española crea controversia por celebrar gol imitando a Luis Rubiales

Justo en el día en que Luis Rubiales decidió renuncia como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF); el mediocampista de segunda división con el Real Zaragoza, Víctor Mollejo, causó un gran revuelo por celebrar un gol imitando el gesto del exmandatario en el palco del Accor Stadium cuando se tocó la entrepierna al lado de la reina Leticia.

El episodio tuvo lugar en el Estadio Cartagonova cuando al minuto 90+2 el excanterano del Atlético de Madrid convirtió el último gol del encuentro que su equipo se llevó 1-3 ante el Cartagena. En el éxtasis de la celebración, Mollejo se llevó sus manos a las partes íntimas como señal de coraje, un gesto que ha estado de moda en España por la polémica que causó Rubiales hace algunas semanas y por el que tuvo que pedir disculpas posteriormente.

La liga denuncia ante el Comité de Competición al jugador Víctor Mollejo por esta celebración.



Ojalá ver a todos los y las futbolistas de España así. pic.twitter.com/NIiwLLvCWA — Alberto Caliu🇪🇦 (@AlbertoCaliu) September 10, 2023

El gesto regalado por el expresidente de la Federación y ahora por el joven jugador ha sido anteriormente usado por otros futbolistas o entrenadores. En 2018, en un enfrentamiento por la UEFA Champions League entre Atlético de Madrid y Juventus; el entrenador Diego Pablo Simeone celebró una de las anotaciones de su equipo llevándose las dos manos a sus geniales en señal de gallardía. Algo que semanas después replicaría Cristiano Ronaldo en el partido de vuelta como venganza.

Cristiano Ronaldo celebró uno de sus goles ante Atlético de Madrid tocándose los genitales. / ALESSANDRO DI MARCO/ EFE.

El revuelo por el festejo del mediocampista fue tal, que el jugador se vio en la obligación de salir a retractarse. “Quiero pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por la celebración”, inició.

“Creo que es un gesto que no corresponde con la educación que yo tengo. En frío me arrepiento mucho y ojalá lo pudiera cambiar. No era nada significativo ni me dirigía absolutamente a nadie. Pero no es excusa y vuelvo a pedir disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas y decir que lo siento”, precisó.

Declaraciones de Víctor Mollejo pic.twitter.com/B86KBPIG4M — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) September 10, 2023

Reacciones a la celebración de Víctor Mollejo

En la rueda de prensa post partido, el entrenador del Zaragoza, Fran Escribá, defendió a su jugador alegando que se había equivocado. Sin embargo, opinó que el futbolista no debía ser sancionado. “El de Mollejo es un gesto feo, pero no era ni de provocación ni de insulto a nadie”, indicó.

“Ya ha habido entrenadores y jugadores que han hecho este gesto y no se ha abierto expediente a nadie. Si sancionamos a un jugador por esto, creo que nos confundimos”, sentenció.

El análisis de Escribá sobre una posible sanción no estaba tan desatinado, pues horas después de la controversial celebración, se comenzó a especular de manera extraoficial que LaLiga denunciaría el obsceno gesto ante el Comité de Competición de la RFEF.

En caso de no salir ileso de la denuncia, Mollejo se enfrentaría a una sanción de entre cuatro y 10 partidos en caso de ser considerada como grave o de uno a cuatro encuentros si se califica como leve, según el Código Disciplinario de la RFEF en su artículo 105.

Sigue leyendo:

· No fue solo el beso: Luis Rubiales captado en gesto inapropiado al lado de la reina de España

· Reacciones a la renuncia de Luis Rubiales inundan las redes sociales

· Luis Rubiales renunció a la presidencia de la RFEF tras escándalo del beso a Jennifer Hermoso

**