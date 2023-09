Shakira comparte un video en el que invita a sus fans a ver su presentación en los VMAs de MTV

El 12 de septiembre se llevará a cabo la entrega de los VMAs de MTV, premiando a los mejores videos del año. Pero hay un reconocimiento especial, el Video Vanguard, que se otorga a un artista por su destacada trayectoria en el mundo de los clips musicales. Lo han recibido Rihanna, Britney Spears y U2, entre otros, y ahora Shakira formará parte de ese selecto grupo, presentando además un pequeño show en el que interpretará fragmentos de sus éxitos. Ella recurrió a su cuenta de Instagram para mostrarse en un video, luciendo feliz e invitando a sus fans para que vean la ceremonia.

La cantante colombiana obtuvo más de un millón de likes en esa red social por una serie de fotos en las que muestra sus dotes de contorsionista, al asumir complicadas poses durante los ensayos para su presentación. Ella escribió junto a las imágenes el mensaje: “Adivinen ¿de qué canción es esta pose?”



Hace ya más de dos meses que Shakira lanzó su sencillo “Copa vacía”, a dueto con Manuel Turizo, que ha tenido un gran éxito; ella sigue promocionándolo de formas muy originales, y causó sensación en las redes sociales al publicar un clip en el que aparece usando jeans y un top de color naranja, mientras mueve sus caderas al ritmo del popular tema. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

