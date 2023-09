Familia de Beverly Grove sufre robo en su propia residencia mientras dormían

Un ladrón irrumpió en una residencia de Beverly Grove mientras sus ocupantes estaban dormidos, atraco en que el sospechoso fue grabado por las cámaras de vigilancia.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 3:30 a.m. de este domingo 10 de septiembre, cuando el ladrón saltó una puerta cerrada y caminó por el patio trasero antes de irrumpir en la residencia, robó dinero en efectivo y se dio a la fuga en el automóvil familiar.

La residencia es propiedad del rabino Moshe Nourollah, quien reconoció que no podía dar crédito a la experiencia que vivió su familia después de examinar los daños que causó el hampón.

La presencia de cámaras de seguridad no disuadieron al ladrón, mientras que no se activó el sistema de alarma instalado en la residencia.

“Llegar en la mitad de la noche, irrumpir en el domicilio de alguien, robar… eso es una locura, ¿sabes a qué me refiero?”, expresó Moshe Nourollah a la cadena KTLA.

Otro miembro de la familia dijo que el ladrón ingresó a la casa por la puerta trasera.

“La policía dijo que (el sospechoso) abrió la puerta, entró y tomó una billetera, y subió las escaleras cerca de la habitación donde yo estaba durmiendo. Es mortificante”, dijo Batya Nourollah.

La familia dijo que fue hasta la mañana siguiente, tras despertar, cuando descubrieron que habían sido víctimas de un robo. El rabino Nourollah se encontraba en la oración matutina en la sinagoga.

“Por la mañana, me levanto, voy a la sinagoga, y de repente viene mi esposa y me dice: ‘Oye, ¿dónde está el auto?’ Le dije que no lo había tomado”, recordó el rabino.

De acuerdo con los propietarios, el ladrón permaneció en el interior de la residencia durante unos 20 minutos, tiempo en el que tomó el dinero en efectivo, las llaves del automóvil SUV Honda plateado y salir tranquilamente para encender el vehículo, poner marcha en reversa y escapar del lugar sin despertar a ninguno de los integrantes de la familia Nourollah.

El rabino Nourollah consideró que la comunidad ya no está segura.

“Es realmente malo, no entendemos lo que está pasando”, dijo.

Por medio de un rastreador GPS, la familia descubrió que su automóvil se encontraba en el área de Bakersfield.

Los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles dijeron que durante la mañana de este domingo ocurrió el robo de otro vehículo en el mismo vecindario y también había sido rastreado hasta la misma zona de Bakersfield.

Hasta el momento, ninguno de los dos vehículos ha sido recuperado y las autoridades aún no tienen sospechosos por los incidentes.

