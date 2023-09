Karol G presume su abdomen de acero frente al espejo, previo a su actuación en los VMAs de MTV

Karol G está muy emocionada de participar en la entrega de los premios VMA de MTV, y además se encuentra nominada en varias categorías. Pero ella no podía dejar de complacer a sus millones de seguidores en Instagram con fotos y un video en los que usa un outfit compuesto por jeans desgarrados, una gorra y un top a rayas, que le permitió lucir al máximo su abdomen de acero. Junto a su publicación ella escribió: “La babysita está readY para los VMAs 😈😈😈 MAMIII”.

La reguetonera colombiana está teniendo mucho éxito con su gira Mañana será bonito, y en otro de sus posts mostró imágenes de sus más recientes conciertos, recordando presentaciones pasadas y agradeciendo a todos sus fans: “Hace un año celebraba 2 Madison Square Garden en NY sin imaginar que un año después estaría celebrando 2 estadios Sold Outs en la misma ciudad ❤️‍🔥 ver cómo ha crecido esta familia me arruga el corazoncito, me llena de nostalgia y a la vez de felicidad ❤️‍🩹 MSBTour 🌸 Qué chimbaaaaaaa de experiencia !!!! G R A C I A S”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Antonela Roccuzzo, Thalía y Paris Hilton fueron tan sólo algunas de las famosas que escribieron comentarios admirando la belleza de Karol en una serie de fotos que ésta compartió hace unos días, y que han acumulado más de cinco millones de likes. Ella posó de espaldas usando un conjunto de top y falda tejida que resaltó aún más el color de su cabello; lo acompañó todo con el texto: “Esta grandota una chulería 🦋”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

