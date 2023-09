“Su celular fue hackeado”: futbolista reveló que Jennifer Hermoso fue víctima de intentos de extorsión

En medio del escándalo por el beso de Luis Rubiales, Jennifer Hermoso fue víctima de la ciberdelincuencia y la extorsión, así lo reveló la jugadora Verónica Boquete en una entrevista con la reconocida revista alemana ‘Der Spiegel’.

De acuerdo con lo expuesto por la futbolista, el teléfono celular de Hermoso fue hackeado con el objetivo de acceder a archivos, fotos y videos que sirvieran como una medida de presión para extorsionarla y lograr que no avanzara en sus denuncias contra el ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

“Así es la guerra. Sabíamos que no había reglas. El móvil de Jenni fue hackeado. Tuvieron acceso a fotos y videos. Luego se filtraron las cosas que podían servir para atacar a la víctima”, mencionó Boquete.

Verónica Boquete. Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images.

Y es que luego de un intercambio de comunicados con distintas versiones de los hechos, Hermoso decidió llevar ante la justicia a Rubiales por los delitos de agresión sexual y coacción, este último debido a las presiones e intentos de extorsión como el denunciado por la jugadora de la Fiorentina de Italia.

Tras la inhabilitación por 90 días de la FIFA y la posterior renuncia del ahora exmandatario de la RFEF, Boquete calificó la situación como “una batalla ganada”, pero recalcó que lo realmente importante se está perdiendo.

“Hemos ganado una batalla, pero estamos perdiendo la guerra, Rubiales vio al fin que no tenía sentido seguir amarrándose a su puesto. Pero queremos un cambio más profundo”, complementó.

Verónica Boquete con la Fiorentina. Foto: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images.

La mediocampista no se conforma con el nuevo statu quo y también aprovechó su entrevista para plantarse totalmente en contra del nombramiento de la que fuera número dos en el cuerpo técnico del ya despedido Jorge Vilda. El rol de Montse Tomé como entrenadora principal de la selección española no convence a Boquete.

¿El motivo? No haberse demarcado a tiempo de Luis Rubiales. “Ha tolerado demasiadas cosas y se distanció muy tarde de Rubiales. No pongo en duda que es una buena entrenadora. Pero, ¿es la mejor que se puede encontrar para el mejor equipo del mundo? Creo que no. Hay otras con más experiencias”, analizó.

