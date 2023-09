Científicos siguen sin saber qué es el misterioso “huevo dorado” descubierto en la profundidad del océano en Alaska

Científicos continúan intentando descifrar qué es el misterioso “huevo” dorado hallado el pasado 30 de agosto en el fondo del océano en el Golfo de Alaska. Actualmente, se conserva en etanol a bordo del buque de investigación Okeanos Explorer. Una vez los investigadores terminen de cartografiar la región, enviarán las muestras al Smithsonian, según contó el coordinador de la expedición, Sam Candino, a la revista Live Science. Aunque sí hay un detalle que los investigadores han podido determinar: el orbe es de origen biológico.

El hallazgo ocurrió a unos 3,200 metros de profundidad en la ladera de un volcán submarino extinto durante la expedición Seascape Alaska de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).

There will be no ROV dive today as #Okeanos is in transit, but we plan to be back in the water this weekend. Meanwhile, peruse photos and video of the moment we came across this unidentified gold specimen: https://t.co/mKcs7ziGJq#seascapealaska #explore #ocean #Alaska #Okeanos pic.twitter.com/YN5I9uuB85

— NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) September 8, 2023