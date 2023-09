El ecuatoriano Jordy Caicedo se arriesga y afirma que Atlas es imbatible en casa

El futbolista ecuatoriano Jordy Caicedo, delantero del Atlas del fútbol mexicano, afirmó este miércoles que su equipo es imbatible en su casa, el estadio Jalisco de Guadalajara, reseñó la agencia de noticias EFE.

“Ganamos el último partido de visita contra Querétaro, el que no ganamos fue el último contra San Luis, pero estamos muy tranquilos y estamos muy conscientes de que tenemos equipo como para ganarle a cualquiera y más si es en nuestro campo”, aseguró en conferencia de prensa con los zorros.

El ecuatoriano llegó al Atlas como refuerzo en el ataque para este torneo Apertura 2023 tras la salida del argentino Julio Furch y del colombiano Julián Quiñones, y en los últimos cuatro partidos ha sido titular en el cuadro comandado por el técnico Benjamín Mora.

Jordy Caicedo vistió los colores de Tigres de la UANL (Foto: Leopoldo Smith/Getty Images)

La trayectoria del ecuatoriano Caicedo

Jordy Caicedo, quien hace poco aseguró que no cantaría un gol en caso de anotarle a Tigres de la UANL, ha jugado en el fútbol turco, búlgaro, brasileño y el de su país. En esta campaña tan solo ha marcado un gol en lo que va del torneo y dice sentirse cómodo con el planteamiento táctico del entrenador.

“El fútbol es adaptarse en muchos sentidos, pero no tengo ningún problema con jugar acompañado, lo he hecho y no me incomoda, obviamente prefiero jugar solo en punta y con dos extremos”, señaló. Cabe acotar que Atlas se sitúa en la novena posición de la clasificación al sumar nueve puntos con dos victorias, tres empates y dos derrotas.

De igual forma, el ecuatoriano aseguró que quiere escribir su propia historia vistiendo los colores de la playera del Atlas, historia que apenas comienza.

“VOY A DAR LO MEJOR DE MÍ”



Jordy Caicedo reafirma que quiere hacer su propia historia en Atlas, sin considerar la presión de igualar lo hecho por los ex delanteros rojinegros del bicampeonato⚽️🏟️🦊. pic.twitter.com/rTXsFZZDI7 — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) September 13, 2023

El trabajo del Atlas

“Sabemos que estamos trabajando muy bien, todos estamos compenetrados y dispuestos a sacar esto adelante, con toda la unión del grupo y la ayuda del cuerpo técnico estamos trabajando a tope para sacar los mejores resultados y tarde o temprano se darán las cosas, empezar a sumar de tres para retomar la confianza que necesitamos”, aseguró el ecuatoriano.

Luego de la fecha FIFA, los zorros se enfrentarán este domingo a los Tigres UANL, campeón de la liga y el anterior equipo de Caicedo en la liga mexicana, en la octava jornada del Apertura.

Jordy Caicedo con los colores del Atlas disputando un balón (Foto: ULISES RUIZ/AFP via Getty Images)

“Regresamos con la energía a tope, esta semana hemos trabajado en lo físico y táctico y en algunas cosas que sentíamos que teníamos que trabajar, siento que el ambiente está bueno y que los buenos resultados están a la vuelta de la esquina”, puntualizó el atacante sudamericano.

Con información de EFE

