Shakira presume al máximo sus piernas en una campaña de sandalias

Foto: Noam Galai for MTV / Getty Images

Entre todas las actividades que ha realizado esta semana, Shakira se ha dado un tiempo para relajarse, y ahora dio una sorpresa a sus fans al modelar para la campaña de unas sandalias en Brasil, posando sentada en el respaldo de un sillón y usando un colorido conjunto de blusa y shorts, lo cual le permitió presumir al máximo sus largas piernas.

A sus 46 años la cantante colombiana luce espectacular, y lo dejó ver en una colección de fotos y videos que la muestran tanto en sus ensayos para su presentación en la entrega de los VMAs de MTV (donde recibió el premio Video Vanguard) como en su llegada al evento, acompañada de sus hijos.

Desliza para ver todas las fotos

Shakira ya casi tiene listo su próximo álbum, y durante una de las sesiones posó junto a la consola de grabación, compartiendo la foto en esa red social y obteniendo más de tres millones de likes; ella escribió junto a la imagen el mensaje: “¡Vibraciones del estudio en Los Ángeles!” View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

