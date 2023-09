Yanet García posa de perfil y con lencería de hilos, luciendo su espectacular figura

A Yanet García le gusta mucho compartir con sus fans fotografías en blanco y negro, y ahora impactó con una que la muestra descalza y de perfil, usando lencería de hilos que resaltó su perfecta figura; de inmediato surgieron decenas de comentarios halagándola.

En esa misma locación la ex chica del clima subió la temperatura hace unos días, al publicar una imagen en la que aparece abriendo unas puertas y modelando un ajustado traje de baño en color rojo. Ella se ejercita casi a diario, y los resultados de sus extenuantes rutinas están a la vista. View this post on Instagram A post shared by Yanet Garcia 🇲🇽 (@iamyanetgarcia)

Aunque Yanet García causa sensación por sus fotos en la playa o en el mar, una de sus estaciones del año favoritas es el otoño. Ahora compartió con sus seguidores muchas imágenes que la muestran en el parque, usando botas, un minivestido negro y un abrigo rojo. El mensaje que escribió junto a su publicación fue: “El otoño casi está aquí. ¿Están listos?” 🍁🍂

